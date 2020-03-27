“捐不出去的款”是爱的二次方

这是一则暖心故事。江苏扬州市江都区大桥镇一位七旬孤寡老人，想为疫情防控出点力，于是从2万多元积蓄中拿出2万元，想通过当地派出所转捐出去。派出所再三劝阻，老人执意不从，派出所只好暂时收下了钱，然后与有关部门商量，拿这笔钱为老人办理了一年定期存款，并于近日把存折送给老人。

自疫情发生以来，类似孤寡老人、贫困人士捐款的报道不胜枚举。在感动的同时，也有人发出了该不该这么捐款、能不能接受捐款的诘问。

在对类似“穷者富捐”的质疑中，隐藏着一个巨大的逻辑前提，那就是捐赠超出了当事人的财务能力和理性能力。很多当事人，自身生活贫困，却“穷尽所有”地捐出“巨款”。正如扬州这位老人，靠拿低保生活，积蓄总共不过25150元，就要捐出2万元。但要看到，捐款是一种爱心，也是一种权利，每个人都有自主决定要不要、如何捐、捐多少的自由。而当我们指责一些老人失去理性，甚至贴上“倾家荡产”式捐赠标签时，不妨反问一下自己，真的懂这些老人吗？真比这些老人更有发言权吗？

每起看似反常的捐赠背后，其实都有合乎逻辑的情节。正如扬州这位孤寡老人，他的想法很简单很朴实，“我的钱是国家给的，现在国家遇到困难，我也要为国家作贡献”。我们并不支持老人超出能力捐赠，但也不要轻易地站在道德制高点上指手画脚。他们在人生行进的曲线里，有着独特经历，形成了自己的生活观和价值观。不管如何，对于他们的爱心，都要珍惜，不能冷嘲热讽，乃至进行自以为高明的说三道四。

点赞但不支持“穷尽所有”的捐款，不接受也不支持“来者不拒”的受捐，这段时间已经成为社会共识。慈善的本质，绝不是以造就一种艰难去抚慰另外一种艰难，如果一个人因为竭泽而渔献爱心让自己陷入困境，这绝不是我们想要的。这就涉及慈善伦理问题，也就是既要尊重爱心，也要让爱心可持续地释放。

这一语境下，有关方面对于明显看起来超出个人能力的捐赠给予一定程度的拒绝，这是可以的。但拒绝的过程，应是爱心互动的过程，不能冰冷，不能生硬，要讲究方式方法，让捐赠者感受到温暖和真诚。正如这笔“捐不出去的款”，体现着对爱心的尊重。这位老人称，“我心里知道你们为什么不肯收，我舍不得你们，你们也舍不得我。”

“捐不出去的款”，捐退之间都是爱，是“爱的二次方”。这种爱看得到留得下来，也提醒我们以更大的善意和更好的方式，对待所有爱心，包括“穷者富捐”。