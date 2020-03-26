居委会干部成为暖心“配送员”

虽然从新冠肺炎确诊入院到康复出院只有不足一个月的时间，但是对于小霞（化名）一家来说，却是煎熬与温暖同在的难忘记忆。

小霞一家三口定居上海，今年春节回山东老家过年。1月28日（大年初四）从山东返回上海后，小霞的丈夫李勇（化名）感到不适，体温高达38.5℃，随后李勇前往上海市第五人民医院检查，医院立即收治并作隔离观察，不久确诊为新冠肺炎。

一边是丈夫突然感染病毒入院，另一边是7岁的孩子无人照看，同时自己又是密切接触者，一时间小霞不知该如何处理家中的难题。就在这时，小霞一家所在的上海市闵行区江川路街道红旗新村第六居委会了解情况后，主动提出帮助李勇购买住院所需的日用品，让小霞不要随意走动，安心居家隔离观察。

第二天小霞出现低烧的症状后住院观察，随后也确诊为新冠肺炎。一家三口，夫妻二人都感染新冠肺炎入院，7岁的孩子只能临时交给家中长辈帮忙临时照看。“虽然患病，但是作为母亲她心里最惦记的还是家里的孩子。”上海市闵行区红旗新村第六居民区党总支书记丁春红说。小霞入院后，居委会立即为她专门建了一个家庭微信群，方便小霞及时了解孩子的居家情况。

“今天帮忙买些黄瓜、鸡蛋、瘦肉、苹果、牛奶，谢谢。”“好的，马上去买。”丁春红告诉中国妇女报·中国妇女网记者，除了帮忙买蔬菜水果送上门，自己还会按时提醒老人和孩子测量体温，在家做消杀并为照顾孩子的姑父送上口罩等防疫物资。

元宵节一家人不能团聚，丁春红带领居委会工作人员购买了汤圆送上家门，让孩子感受到节日的温暖，同时也让小霞夫妇可以安心接受治疗。

种种关怀举动，小霞看在眼里，记在心上。“这次疫情，我们感受到了居委会大家庭的关心与帮助。疫情期间我们也希望尽些绵薄之力。”细心的小霞在病床上网购了100盒消毒片，直接快递送到了红旗新村第六居委会。

2月15日，李勇治愈出院。紧接着2月20日，小霞也治愈出院。丁春红买了鲜花和居委干部上门看望，小霞夫妻的感激之情溢于言表。李勇作为江川社区首例新冠肺炎康复者，在得知血浆是治疗新冠肺炎的宝贵资源后，主动提出捐赠血浆。

“这个家虽然一度因为疫情而变得冷清，但是危急关头，社区、医生、社会给我们的帮助让我们心里都暖暖的，我们的儿子并没有因为父母不在身边而感到孤单、焦虑，大家的关爱陪伴，让我们比任何时候都充满希望！”小霞说。

如今小霞夫妇都已回到各自工作岗位，一家人的生活并没有因为疫情受到打击，反而更加温馨有爱。（记者 丁秀伟）