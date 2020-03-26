重庆：全面恢复火锅小面等餐饮门店堂食

3月25日，在重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，重庆市商务委副主任彭和良介绍商务领域复工复业、复市复消有关情况。

彭和良介绍说，重庆市疫情防控响应等级已从二级下调至三级响应，所有区县均为低风险区。为全面推动商贸服务业企业复工复业、复市复消，持续激发商贸服务业生机和活力，加快恢复正常的生产生活秩序，重庆印发了《关于全面恢复商贸服务业经营活动的通知》，统筹部署全市商贸服务业企业复工复业、复市复消相关工作。

彭和良说，《通知》明确了“四个全面”的目标要求。一是全面取消与疫情风险等级不相适应的管控措施，加快推进商贸服务业企业、网点（门店）复工复市，确保在本月底实现全面复工复业、复市复消；二是全面恢复相关营业场所正常经营秩序，开放所有进出口，取消人员流动限制措施；三是全面恢复餐饮门店堂食服务，从业人员“戴口罩”服务，取消餐桌、餐位摆放等限制措施；四是全面推广使用“渝康码”，实现各商贸营业场所人员和货物安全、有序流动。