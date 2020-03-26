中国复工复产给世界带来希望

近日，武汉各企业开始陆续复工复产。图为在东风乘用车公司工厂总装车间的流水线上，工人们加紧生产。

新华社记者 肖艺九摄

180多个国家和地区出现疫情、全球确诊病例超过40万例、越来越多国家采取“封城”措施……新冠肺炎疫情肆虐全球。全球制造业、旅游业及金融市场等均受到较大冲击，前期一度出现回暖迹象的世界经济下行压力再度加大。疫情暴发使本就增长疲弱的世界经济再添风险因素，多个国际组织已经指出，世界经济正处于金融危机以来最严峻的时期。

预测：“创纪录”衰退

联合国秘书长古特雷斯表示，受新冠肺炎疫情冲击，全球经济“几乎肯定”会发生衰退，并“有可能达到创纪录的规模”。

多个国际组织再度下调世界经济全年增速预期。其中，经合组织预计今年一季度世界经济或为负增长，并将全年增速预期从2.9%调整至2.4%；国际货币基金组织预计2020年世界经济增速将低于2019年的2.9%；国际金融协会发布报告称，今年世界经济增速可能接近1%，远低于去年的2.6%，陷入金融危机以来最低值。

“此次疫情带来的连锁反应远超2008年金融危机。”中国国际经济交流中心美欧所首席研究员张茉楠对本报分析说，“与以往危机只是一种单纯的经济或金融危机不同，这次危机是复合型危机，其影响路径主要来自三个层面：一是公共卫生层面；二是社会经济层面；三是心理预期层面。当未来6至12个月存在不确定性时，市场情绪会极度脆弱，稍有风吹草动便会引发市场的剧烈动荡。”

路透社最近采访了欧美的经济学家，在回答全球经济是否已经陷入衰退的提问时，41人中有31人表示当前的全球经济扩张已经结束。“毫无疑问，史上持续时间最长的全球扩张将在本季结束。现在的关键前景问题是衡量2020年衰退的深度和持续时间。”摩根大通全球经济研究主管布鲁斯·卡思曼表示。

分析人士认为，美国、日本和欧元区国家经济衰退的可能性大。据美国有线电视新闻网报道，高盛集团警告，美国二季度GDP将下降24%，本周美国首次申请失业救济人数可能激增至创纪录的225万。白宫经济顾问委员会前主席凯文·哈塞特则表示，疫情可能使美国经济重回2008年世界金融危机导致的经济大衰退。据彭博社报道，美国圣路易斯联储行长布拉德甚至警告称，美国失业率可能在第二季度触及30%，GDP将史无前例地下降50%。此外，国际金融协会的报告显示，2020年欧元区经济可能下降2.8%，日本下降1.5%。

不过，据“今日俄罗斯”电视台网站报道，有专家认为，疫情结束后，世界经济可能在几个月内恢复。过去经济下滑的历史证明了这一点。报道引用专家的话指出：“只要想想2008年危机就行了。2009年2月，许多公司的股价开始翻倍。”

应对：各国在行动

“肆虐全球的疫情给全球经济带来严重冲击，必须高度重视。”张茉楠说，“疫情就是所谓的‘蝴蝶’，它扇动翅膀牵动整个市场神经，甚至引发某一脆弱环节的崩塌。比如，美国史无前例的救市措施没能阻止美股暴跌，美股多年的牛市泡沫被这场疫情刺破了。”

各国都已经行动起来。

全球掀起降息潮。据不完全统计，截至北京时间3月20日16时，2020年以来，全球已至少有35个国家或地区先后宣布了57次降息。其中，3月15日美联储再度宣布紧急降息至零利率，引发全球金融市场波动。瑞典、瑞士、匈牙利、挪威、欧元区以及日本甚至出现存款负利率。

多国出台财政救市举措，美国总统特朗普签署一项83亿美元的紧急法案，欧盟设立一个250亿欧元规模的“危机基金”，德国公布了规模高达7500亿欧元的一揽子救助计划，意政府应对新冠疫情的拨款从75亿欧元增加到了250亿欧元，日本政府计划启用2700亿日元的预算储备，韩国政府制定11.7万亿韩元补充预算用于疫情防控。

美联储的措施尤为引人注意。当地时间3月23日，美联储史无前例地开启无限量的量化宽松模式。美国银行全球研究部认为，美联储宣布的多项史无前例政策已经超过了2008年金融危机期间的应对方案，旨在恢复金融市场的信贷，从而阻断金融体系与实体经济之间的恶性循环。没有上限的量化宽松措施，显示美联储致力于减少市场流动性不足。

“此次为了应对疫情带来的经济冲击，各国采取的措施是史无前例的。”张茉楠说，“现在，越来越多国家采取‘封城’措施，但是，这里存在一个‘封锁悖论’。当病毒危及生命的时候，整个经济按下暂停键，经济活动处于停滞状态。但是，这种封锁模式势必要付出巨大的经济代价。令人担忧的是，目前疫情对经济冲击的力度大于各国政策的力度，救市的速度远远赶不上市场崩塌的速度。这就是为何市场始终充斥着恐慌情绪的原因所在。”

未来：全球看中国

“在新冠疫情冲击下，大规模降息也好，财政救助也好，并非特效药。央行无法修复中断的全球供应链，也无法消除人们对疫情不确定性带来的恐慌情绪，唯有疫情真正平息，或许才是经济活动修复的开始。”张茉楠说。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔也认为，美国正在加快出台缓解疫情冲击的财政措施，但疫情防控措施的冲击现在仍然超过救助政策的影响。市场走势将取决于经济活动多久可以恢复正常和可以出台多少政策来限制企业破产和失业。

“好消息是，中国国内暂时控制住了疫情，开始抓紧复工复产。”张茉楠说。

“中国经济复苏的迹象给欧洲带来了希望”，当地时间3月21日，英国《每日电讯报》发表文章称，全球第二大经济体——中国的经济指标显示，与上月最低点相比，中国经济出现大幅改善，钢铁需求和煤炭消费量正恢复至正常水平。此外，国内航空旅行增加，交通拥挤重现，工厂、办公室和商店重新开张，受到新冠肺炎疫情影响的中国经济正开始反弹。英国华顿咨询公司经济学家乔安娜·戴维斯称：“中国正在进行的复苏是一项非常重要的全球议题。中国的经济复苏将帮助我们推断全球的情况。”

此次疫情将对全球未来产生重大影响。“其影响力不亚于2008年的金融危机所引发的巨变。”张茉楠说。

英国《泰晤士报》网站文章称，新冠病毒能够引发一场新工业革命。文章指出，当供应链崩溃、家家户户被隔离时，第四次工业革命看上去更具吸引力了。当现金正在传播病毒时，使用电子货币似乎要明智得多。当出行和人员聚集存在风险时，远程办公可能成为常态，而非反常现象。

“新冠病毒有可能与人类长期共存，从而限制人员和货物的自由流动，这使得一些国家和企业开始对全球供应链进行反思。一些企业甚至已经开始将生产活动迁回国内，并选择使用国产零部件。这意味着，疫情之后，贸易保护主义和逆全球化趋势可能会加剧。”张茉楠说，“此外，疫情又一次考验了人类在大危机面前的组织应对方式，迫使人们反思全球治理体系的改革甚至重构。对于中国而言，一方面要利用中国庞大的市场、强大的制造业优势以及集中力量办大事的制度性优势，确立自身主动地位，同时把握时机保障战略性储备和供应链安全；另一方面也要增加全球公共产品的供给，开展全球协作合力应对危机，把这次危机转换为展现大国担当、提升影响力的重要机遇。”