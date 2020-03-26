期强有力团结声音 盼更广泛国际合作

据新华社北京3月25日电 综合新华社驻外记者报道：二十国集团将于26日以视频会议方式召开二十国集团领导人特别峰会，推动全球协调应对新冠肺炎疫情及其对经济和社会影响。国际社会期待峰会推动二十国集团加强团结协作，携手发出一致声音，引领国际社会抗击疫情，为全球公共卫生安全做出贡献。

应宣示团结抗疫立场

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发蔓延，国际社会对二十国集团引领抗击疫情国际合作呼声日渐高涨。在此背景下，二十国集团就新冠肺炎疫情专门举行峰会，就应对疫情蔓延、稳定世界经济进行沟通协调，具有重要意义。

计划参会的联合国秘书长古特雷斯表示，新冠肺炎疫情要求二十国集团领导人做出前所未有的反应，在世界卫生组织指导下制定疫情应对机制，协调行动，阻断疫情发展，促进科学合作，寻找疫苗和诊疗方法，统筹医疗和防护物资供应。

计划参会的世界卫生组织总干事谭德塞表示，新冠肺炎大流行正在加速发展，解决关键防护设备不足问题，需要全球层面政治承诺和政治协调。他将发表演讲，呼吁二十国集团共同努力增加产量，避免实施出口禁令，确保公平分配。二十国集团的政治承诺意味着强有力的团结，这有助于我们以最有力的方式向前推进和抗击这一流行病。

须加强宏观政策协调

新冠肺炎疫情对全球经济社会发展产生严重冲击。国际社会期待二十国集团加强宏观政策协调，采取必要财政、货币和结构性政策，推动市场开放，确保全球供应链开放、稳定、安全和顺畅运行，为提振市场信心发挥建设性作用。

美国战略与国际研究中心资深副主席马修·古德曼和资深顾问马克·索贝尔认为，二十国集团设置的初衷就是让其在面对新冠肺炎疫情等危机时扮演全球“消防站”角色。二十国集团应加大财政政策力度、维护金融稳定、协调经济体之间贸易关系。此外，各经济体应降低妨碍医疗产品跨境流通的关税及其他壁垒，并在研制疫苗和制定治疗方案方面开展合作。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔指出，应对疫情的国际合作需要二十国集团的推动，本次特别峰会的首要任务是各国就采取协调一致的行动达成共识，以确保世界各地都能获得应对疫情必要的医疗用品。

可推动有益经验分享

中方从抗击疫情开始就本着公开透明和负责任态度，同国际社会分享疫情信息和防控经验，在全力做好国内防控同时，更向有困难国家提供力所能及帮助，共同加强能力建设。对于中国应对疫情经验，国际社会高度评价，期待学习借鉴。

俄罗斯宏观经济与财政政策独立研究中心经济专家组负责人叶夫谢伊·古尔维奇认为，中国是首个经历新冠肺炎疫情的国家，也是首个成功控制疫情的国家，而中国快速恢复经济活跃将为全球经济提供重要的积极信号。国际社会将更为关注中国在克服疫情及减小疫情对经济消极影响方面的经验、中国当前和今后提出的相关协作倡议以及人类命运共同体理念。

新西兰卫生部专家组防疫专家戴维·默多克表示，中国应对新冠肺炎疫情的表现令人印象深刻。中国遏制新冠病毒的措施使得疫情得到超出我们预期的控制。现在许多国家正将这些应对经验付诸实践。

世界卫生组织助理总干事任明辉认为，中国能够成功控制新冠肺炎疫情，其成功之处就在于全国人民团结一心，持之以恒抗击疫情，抗疫措施环环相扣，形成一个全方位的防疫体系。此外，经济措施快速跟上，如给企业免税，现在逐步复工并且是“有防护的复工”。目前，世界上已有国家取得成功经验，二十国集团应该全力支持，毫不犹豫、扎扎实实地推广防控经验。

（参与记者：尚绪谦、陈俊侠、刘曲、涂一帆、许缘、白旭、岳东兴、杨士龙、李奥、高兰、李惠子）