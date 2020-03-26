新冠肺炎疫情考验全球网络空间治理

在“你中有我，我中有你”的全球化时代，侵袭全球的新冠肺炎疫情让所有人陡然置身于“数字世界”的实战场景中。如何利用数字技术阻止疫情的蔓延、达成数字世界的治理共识、推动全球经济健康和可持续发展，已成全球社会普遍关心的问题。

3月24日，在全球首个“网络安全行业万人云峰会”上，来自中、美、日等国家的行业领袖和专家学者，围绕“危机下全球化与数字世界治理的殇与问”展开了一场战略对话。

随着疫情蔓延，全球产业供应链、跨国信息共享、国际技术合作遭遇挑战，一些西方国家的应急机制与社会治理体系也暴露出问题——在此背景下，网络空间全球治理的呼声愈发强烈。

“此次新冠肺炎疫情，从反向证明了世界无法承受断裂之痛。”观潮网络空间论坛主席、国家创新与发展战略研究会副会长郝叶力说，进入产业大链条、大生态分工合作的网络时代，人类只能向前、无法倒退，全球化的进程不能违逆。

郝叶力说，此次疫情是对全球公共危机治理体系的一次全方位大考。在数字时代，疫情、网情、舆情多重因素交织，在物理域、信息域和认知域三重空间中扩散蔓延，增加了疫情传播的烈度、速度和防控难度。因此，这场公共危机大考考验着数字技术的智性、数字经济的韧性，也会倒逼各国社会治理体系的数字化转型。

与会专家认为，网络安全正在成为影响全球经济社会可持续发展的重要因素，强大、安全和可信的网络环境，对未来的世界经济至关重要。

日中商报社长、国际经济文化交流协会副理事长程显齐表示，针对各国数字经济发展不均衡的现状，需要通过国家、民间等全方位的互信与交流，缩短各国政府、各经济体之间的认知差异，让科技文明结晶更好地为全人类谋福祉。

中国科学院大学教授、国家创新与发展战略研究会副理事长吕本富说，当前全球化进程出现了三种病毒：生物病毒、网络病毒、心理病毒；需要使用三剂药：学界共识、全球融合（人类本身的融合和数字技术的融合）、技术创新。

“在这场全球共同的战‘疫’中，同舟共济的生命关怀、主动汇流的援助通道、密切配合的协作机制，是人类社会共同财富，展现了人类命运共同体的精神内核。”伏羲智库创始人、清华大学互联网治理研究中心主任李晓东表示，全球互联时代，人类能以更快的速度、更大的智慧，共同携手全球共治，共建人类数字文明。

此次万人云峰会由北京网络安全大会（BCS）主办。峰会期间，来自RSAC2020（全球信息安全大会）和BCS两大全球顶级安全大会的专家，通过1场万人云峰会、1场技术峰会及3场技术分论坛，围绕战略、产业和技术三个维度，分享网络安全的前沿技术信息与产业趋势，将中国的网络安全理念与能力传至全球。（记者刘峣）