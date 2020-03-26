联合国秘书长呼吁全球停火应对疫情

当地时间3月23日，联合国秘书长古特雷斯召开远程记者会，呼吁在全球范围内停止军事冲突，以把精力集中到抗击新冠肺炎疫情上。

古特雷斯表示，新冠病毒是人类共同的敌人，战乱地区医疗系统已经崩溃，数量已然不足的医疗专业人员成为袭击对象，难民和流离失所者在疫情面前更加脆弱。全球停火有助于建立救生走廊，为外交手段创造宝贵的窗口期，为无力应对新冠肺炎疫情的地区带来希望。他敦促交战各方减少敌意，尽快达成停火安排，并敦促各国加强协调应对疫情，发达国家应大力帮助发展中国家。

今年以来，国际热点地区的冲突持续不断，对联合国斡旋努力和各方政治对话造成冲击。近期，也门多个地区军事行动升级、胡塞武装与政府军冲突再起。多年战乱导致也门的卫生系统非常脆弱，医疗服务严重不足，民众面临暴力、食品和商品短缺、自然灾害、疫病等危机。

叙利亚北部的冲突虽然已经缓和，但叙利亚面临的防疫形势十分严峻。叙利亚卫生部22日表示，该国出现首例新冠肺炎确诊病例。叙利亚已通过了一项为期6个月的疫情防控计划，开始采取一定的防范措施，如关闭与邻国的边境口岸、暂时禁止来自相关国家的人员入境、暂停所有国际航班、关闭各类公共场所、延后定于下月举行的国会选举等。然而，饱经战乱的叙利亚医疗体系严重受损，难以展开大规模的新冠病毒检测。叙利亚外交部已敦促美国和欧盟解除对叙单方面制裁，以便有效应对疫情。

阿富汗目前已确诊新冠肺炎病例74例，死亡1例。阿富汗总统加尼3月24日呼吁塔利班停火，共同防控疫情。塔利班和阿富汗政府此前就释放囚犯问题举行了远程会谈。

面对新冠肺炎疫情在全球蔓延，有关国家和国际组织纷纷对冲突地区提供人道主义援助。中国常驻联合国代表张军日前在安理会也门问题公开会上呼吁，联合国人道机构应密切关注也门人道局势，尤其是新冠肺炎传播趋势，并全力提供支持。3月23日，俄罗斯国防部长绍伊古访问叙利亚，与叙总统巴沙尔讨论了对叙进行人道主义援助等问题。

（本报联合国3月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 17 版）