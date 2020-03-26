在当前复工复产的关键时期，全国不少地方出台了生产企业疫情防控服务督导的通知，要求坚决守住不发生重大生产安全事故、不发生内部聚集性感染两条底线。这提醒人们，只有善于运用底线思维，提前预判、做好准备，才能将矛盾消弭于未然，将风险化解于无形。

越是行稳越能致远，越是严实越能平安。正所谓，“备豫不虞，为国常道。”过去一段时间，由于疫情防控需要，企事业单位大都停工停产，群众自觉“宅”在家里。随着全国疫情防控形势持续向好，许多企事业单位和项目工程都有抢时间、抢工期的冲动，老百姓也有出门放松休闲的需求。这些谋发展的诉求，应该在严守底线的基础上得到合理有序满足。这个底线就是，抓好疫情防控，确保安全生产。无论工作如何千头万绪，风险如何千变万化，形势如何严峻复杂，防范疫情风险和安全风险之弦，必须始终绷紧。

在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记惕励出席会议的党员干部，要增强忧患意识，“时刻保持如履薄冰的谨慎、见叶知秋的敏锐”。凡事从最坏处准备，才能努力争取最好的结果。宁可备而不用、备而少用，也要把风险估计得严重一些，把困难想得更多一点，不忽视一个风险，不放过一个隐患。积极有序推进复工复产的关键时期，夯实健康安全、生物安全、生产安全的地基，防止风险问题死灰复燃，比任何时候都更为迫切。把各类风险都摸排清楚，先想一步、多想一层，然后做最充分的准备，方能防患于未然，掌握工作主动权。

“千丈之堤，以蝼蚁之穴溃；百尺之室，以突隙之烟焚”。《韩非子·喻老》中的这句话，充分说明了防微杜渐的重要性。特别是，各条战线经历了两个多月的高速运转、艰苦奋战，很容易产生盲目乐观、放松懈怠、疲劳厌倦等心理。无论是安全生产还是疫情防控，粗心大意、掉以轻心，就会功亏一篑、前功尽弃，后果不堪设想。从一些风险事故看，放松责任意识、松弛干劲斗志、坐视问题滋生，只会加速问题积累，造成矛盾激增、风险爆棚。确保每一个传染源都能及时隔断，每一个隐患都能及时消除，必须压实责任、紧把关口，不麻痹、不厌战、不松劲，步步为营、久久为功、善作善成。

居安思危、防微杜渐不能空对空，既要有“眼力”，看清严峻复杂的风险形势；也要有“能力”，下好防范风险的先手棋，使出应对和化解风险挑战的高招。疫情输入性风险的防控策略是否还有漏洞，公共卫生管理短板在哪里，安全生产责任制是否落实到每家厂、每个人……防范化解风险能力，实质上就是认识问题、分析问题、解决问题的能力。从风险研判评估到防控协同、信息共享，不断推进风险防控工作科学化、精细化，确保风险防控耳聪目明、有力有效，才能力争不出现重大风险或在出现重大风险时有预案、处置快、能把控。

在民族复兴的前进征程上，总会有这样那样的风险挑战，甚至出现难以想象的惊涛骇浪。激发居安思危的忧患意识，其实也是在增进居危思安的战略自信。只要有备无患、遇事不慌，做好科学的预判、足够的准备，任何风险挑战都能化险为夷、转危为机。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）