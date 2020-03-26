外国政党政要称赞中方抗疫经验为世界提供了重要借鉴

人民网北京3月25日电 近日，一些外国政党政要致电致函中共中央对外联络部，感谢中国共产党专门致信分享疫情防控经验做法，并及时向其他国家提供援助，认为中国的抗疫经验为世界各国提供了重要借鉴，个别国家污名化中国的图谋不得人心。

老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通表示，在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下，中国共产党发挥强大的政治领导作用，制定科学有效的防控策略，推动形成全国一盘棋的联防联控格局，创新运用中西医结合疗法，在短时间内取得抗疫斗争的重大胜利。中国共产党致信介绍中国疫情防控经验做法，并向老方提供急需的防疫物资，堪比雪中送炭。

印度尼西亚民主斗争党秘书长哈斯托和外联主席巴萨拉联名表示，在习近平总书记和中国共产党的坚强领导下，中国以抗击疫情的实践为世界树立了绝佳典范，我们从中受益良多。中国政府和人民齐心协力、携手抗疫的伟大精神点亮了全球。

东帝汶民主党主席萨比诺表示，当前经济全球化、文化多样化深入发展，不同文明之间更需要相互借鉴、相互依存。我们不应过多关注病毒的发源地，而应携手并进，共同抗击病毒。

孟加拉国人民联盟主席团成员、议会法律事务委员会主席阿卜杜尔·卡斯鲁表示，病毒没有国家、社会、政治制度和文化价值观之分，加强各国经验分享和国际抗疫合作至关重要。全世界都从中国的抗疫经验中受益，中国为世界提供的真诚帮助值得高度赞赏。

伊朗伊斯兰联合党总书记巴达姆齐安表示，在习近平总书记的英明领导下，中国共产党、中国政府和人民为抗击疫情投入巨大资源、付出艰辛努力，为全球其他国家应对疫情提供了宝贵经验和成功榜样。伊方衷心感谢中国共产党分享抗疫经验并提供重要援助。

叙利亚阿拉伯复兴社会党副总书记希拉勒表示，疫情蔓延让全世界都感到担忧，但个别国家仍在追求自私的政治利益。我们高度赞赏中方秉持“以人民为中心”的理念，为抗击疫情作出了巨大努力。中国的胜利就是全人类的胜利。

哥伦比亚自由党总书记桑切斯表示，感谢中国共产党分享中国抗疫的经验做法，这为正在竭力防控疫情的哥伦比亚提供了重要借鉴。在全球抗疫的过程中，我们认识到构建人类命运共同体的必要性和紧迫性，愿同中国共产党携手维护地区和全球公共卫生安全。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，我们高度赞赏中国向欧洲国家提供的抗疫援助，这为国际社会树立了团结互助的榜样。一些国家一味指责别国，只会毒化国际政治环境。世界各国都应为国际抗疫合作作出贡献。

此外，巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人穆沙希德、黎巴嫩人民会议组织主席夏提拉、委内瑞拉制宪大会副秘书长佩雷斯、马耳他工党领袖阿贝拉、西班牙共产党总书记圣地亚哥等政党领导人也来电来函，赞赏中国抗疫取得的积极进展为世界注入了信心和希望，表示愿共同推动全球开展抗疫合作。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 03 版）