习近平将出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会

新华社北京3月25日电 外交部发言人华春莹25日宣布：国家主席习近平将于3月26日在北京出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。

此次峰会由今年二十国集团主席国沙特阿拉伯王国主办，将以视频方式举行。

本报北京3月25日电 （记者王芳、黄发红）国家主席习近平将于3月26日出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会。25日，外交部副部长马朝旭接受人民日报社、新华社、中央电视台和中国日报社采访，介绍峰会背景和中方期待。

马朝旭表示，二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会将于3月26日举行，习近平主席将出席峰会。G20成员、嘉宾国以及相关国际组织负责人将与会。这将是G20历史上首次举行领导人视频峰会，也是自疫情暴发以来，习近平主席出席的首场重大多边活动。

马朝旭说，当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发蔓延，产生严重政治、经济、社会影响。国际社会迫切希望加强合作，抗击疫情。G20是全球危机应对和经济治理重要平台，汇聚了主要发达经济体和新兴市场经济体，在应对2008年国际金融危机过程中发挥了重要作用。在此关键时刻，G20就新冠肺炎疫情专门举行峰会，就应对疫情蔓延、稳定世界经济进行沟通协调，具有重要意义。

马朝旭表示，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，我国疫情防控取得显著成效，得到国际社会高度赞誉。习主席出席特别峰会，体现了中国同国际社会携手抗击疫情的坚定决心，体现了中国推动开展抗击疫情国际合作的大国担当，体现了中国支持G20加强协调合作、稳定世界经济的积极态度。我们对此次特别峰会有以下期待：

一是加强团结。病毒没有国界，疫情面前任何国家都不能独善其身。唯有齐心协力，方能战胜疫情、稳定经济、恢复秩序。G20成员要加强团结，释放共同应对挑战的强有力信号，提振国际社会的信心。

二是加强合作。面对全球疫情快速蔓延，国际合作至关重要。中方在全力做好国内防控的同时，及时向有困难的国家提供力所能及的帮助。我们与各方分享经验，共同加强能力建设，提供急需的医疗物资，为各国来华采购提供便利。希望G20成员相互帮助，密切配合，共同维护国际公共卫生安全。

三是加强协调。疫情对全球经济产生严重冲击。在确保做好防控的前提下，我国复工复产正在有序进行，为稳定全球产业链、供应链发挥重要作用。我们期待各方加强宏观经济政策协调，采取必要的财政、货币和结构性政策，推动市场开放，确保全球供应链的开放、稳定、安全和顺畅运行，为提振市场信心发挥建设性作用。

总之，中方愿与G20其他成员共同努力，推动这次特别峰会取得积极成果。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)