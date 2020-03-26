投身疫情防控 彰显责任担当

日前，荆州市沙市区人民检察院检察长何山权接到当地疫情防控指挥部一项紧急任务，要求立刻抽调10名干警增援位于沙市区胜利街道的某小区。该小区因疫情蔓延被实行最严格的管控，管控力量急需加强。

接到任务后，何山权第一时间就想到了徐兵。今年54岁的徐兵是沙市区人民检察院检委会专职委员，从事检察工作35年，入党28年，由他来带头承担这项任务，再合适不过。

当天下午，11名干警就全部集合在沙市区检察院一楼大厅。何山权拿起笔在每一位队员的防护服上郑重写下了他们的名字，并叮嘱他们：等你们安全凯旋。

增援小组很快到达指定地点，根据任务需要，被编入了一同参与本次紧急任务的各个小组，分别承担小区专班值守、后勤保障、楼栋管控等各项工作。

“由于工作需要，我们每天都要跟小区居民面对面接触。本来是不让有面对面的接触，但是我们摸排之后发现，这里老人居多，东西放在地上，腿脚不好的老人拿起来很费劲，必须递到手里；还有量体温，有的老人看不清楚，必须我们当面量。”被分配到一线管控组的青年干警李玥龙说。

“这个小区有住户851户，居民1953人。每次一有物资到，我们都会第一时间去运送，争取以最快的速度送到居民手中。有一次来了600份蔬菜，我和另外一个同事开车去运。一车装200份，两个人跑了3趟，人都累蒙了，感觉手都不是自己的了。”后勤保障组的干警易华容说。

“我们所负责的小区3号楼，共有181户382人，他们的所有生活物品全部由我们负责配送，所有生活垃圾由我们清理，劳动强度相当大，每次配送完，我们的防护服都已经湿透了。”徐兵说。

“最让我牵挂的是小区里几位独居老人，我所负责的三栋2单元有8户独居老人，平均年龄75岁，他们不会用微信，甚至有些老人连手机都没有。我们每天要挨家挨户上门用笔记录下老人们的需求，然后自己先垫付钱给老人们买所需的物资，第二天上门时再把这些物资一一送到老人们的手中。”同在一线管控组的青年检察干警孙驰远说。

在小区实施严格管控的半个多月里，驻守该小区的检察干警每天工作超过12小时，认真完成着每一项任务。一个个战疫的感人瞬间，诠释了检察干警战胜疫情的责任与担当。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 19 版）