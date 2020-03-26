3辆满载医疗物资和生活物品的大型货车近日驶抵武汉江夏方舱医院……这是由北京世屹文化传媒集团、中国华侨公益基金会善行团公益基金捐赠给湖北武汉一线抗击疫情的医疗及生活物资。除武汉方舱医院外，还将定向捐赠给其他相关单位，全部物资共计300多吨，总价值超过2800万元，物资抵达后由政府统一调配发放。

3月1日，满载货物的15辆大型货车、9辆保障车的物资车队从山东、辽宁、福建、广东等地相继出发，于江西九江集结后，车队于3月2日晚上抵达武汉。北京世屹文化传媒集团有限公司董事长徐志鹏介绍，这批捐赠物资包括医用口罩、护目镜、防护服、药品等医用物资和生活所需的大米、鸡蛋、水果和肉类等，其中一次性口罩20万个、医用手套20万只、大米16万斤。

据介绍，这是疫情发生以来，北京世屹文化传媒集团、中国华侨公益基金会善行团公益基金向湖北捐赠的第二批抗疫物资。1月30日，世屹集团捐款80万元，并携手中国华侨公益基金会善行团公益基金筹款150万元，第一批捐赠物资20万只口罩，400件防护服，500箱原生态小米共计5.3吨，分批到达湖北。

“在切实做好自身疫情防控的同时，我们密集部署、竭尽所能服务全国抗疫大局。在抗击疫情的关键时刻，这些物资表达着我们对湖北的深情厚谊，也承载着企业的责任担当。”徐志鹏说。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 06 版）