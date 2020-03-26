夜里10点，在武汉市郊的新洲区邾城街道上，几乎看不到什么行人；而附近的武汉协卓卫生用品有限公司无菌车间内则灯火通明，人潮涌动。裁剪、缝合、压条、消毒……数百名身穿防静电工作服的工人正在加紧赶制一套套医用防护服……

“任务紧迫，一刻不停歇。”48岁的压条工人高娇桂说，从春节至今，她一天都没休息，每天工作10多个小时、参与生产防护服200多套。

武汉协卓卫生用品有限公司是一家以无纺布产品、医用防护服、医用口罩等产品的生产和销售为主的企业，具备无菌级医用一次性防护服和医用外科口罩医疗器械注册证。疫情发生之初，该公司在已经放假的情况下，紧急召回员工参与防疫物资的生产。

“1月22日，我们收到一家医院的求助，希望紧急提供500套医用防护服。由于公司放假，无法正常发货，可是为了医务人员的健康安全，我们决定无论如何也不能让他们‘赤膊上阵’。”武汉协卓卫生用品有限公司董事长李森说，公司立即召开党政联席会议，要求公司所有党员、干部停止休假，立即到生产一线复工复产，并呼吁一线员工来公司上班，当天出勤人员达到40余人，紧急生产防护服1100件。

1月25日开始，该公司所有一次性医疗物资被湖北省疫情防控指挥部统一采购。“在没有确定价格、一线生产人员和生产设备非常紧缺的情况下，我们不讲条件、不计任何代价，开足马力，昼夜加班加点生产前线最急需的防护服和口罩。”李森说。

武汉协卓卫生用品有限公司技术部部长田宜平是湖北潜江人，疫情发生以来，他带领部里的4名员工每天吃住在单位，为厂里的500多台设备提供24小时跟踪服务，全力保障设备正常运转。

“我是一名老党员，又当过兵，这个时候就要冲锋在前。”田宜平说，他们几个人既要负责设备的维修保养，也要负责新设备的采购、安装、调试，每个人都在超负荷运转，但是大家没有一句怨言。一天晚上10点多，田宜平收到通知：从广东运来的20台压条机到了。为了保证第二天早上8点工人上班有机位，他带着几个人连夜搬运、安装、调试；直到凌晨4点，机器全部调试到位。

为了解决疫情期间企业生产遇到的困难，各级政府部门迅速行动，积极对接企业需求，协助解决了供电、资金、原材料、员工返岗、生活物资、生产设备等问题，帮助企业迅速恢复产能。

自1月22日至3月20日，武汉协卓卫生用品有限公司共生产一次性医用防护服120万余件、医用外科口罩和普通防护口罩3000余万只。一线生产人员从春节前的30余人增至目前的800余人，医用防护服从日产3000件上升到日产4.5万件，医用口罩从日产10万只增至30万只。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 06 版）