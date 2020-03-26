新购救护车 调头奔咸宁

“咸宁，清零了！”3月17日下午，随着患者杨女士走出湖北咸宁市中心医院感染性疾病科的大门，咸宁市确诊新冠肺炎患者全部治愈出院，成为湖北省率先“清零”的市州之一。

这个好消息的背后，凝聚着云南医疗队的努力与付出。按照国家统筹安排，19省份对口支援湖北除武汉以外的市州及县级市，其中云南对口支援咸宁。

通知发出后，云南省第一时间制定了对口支援工作方案，派出最优秀的医疗技术力量，集中优势资源倾力支援。云南省委主要负责人表示：“要坚持尽锐出战，科学整合医疗资源，全面落实医疗救治措施，与当地医护工作者密切配合、齐心协力救治患者。”

众志成城，共克时艰。一封封“请战书”的背后，云南各个医院实力最强、技术最好、最有经验的医疗骨干集结了起来。2月12日，云南各州市抽调的350余名医疗骨干从昆明长水机场出发，驰援湖北咸宁。而早在1月27日，云南第一批医疗队员就已出征湖北。疫情发生以来，云南省陆续派出10批医疗队1156人，其中支援咸宁医疗队员498人。

医疗物资紧缺、医疗条件不足、救治任务繁重，在咸宁，云南医疗队克服重重困难，啃下一块又一块硬骨头。当地新冠肺炎定点收治医疗机构的医务人员很多都是由其他科室人员临时转岗组成，传染病救治经验不足，云南医疗队组织专家做培训、做指导，并对当地预检分诊、发热门诊的流程设置，新建病房的诊疗流程设置、感染防控等，进行科学合理统筹规划。

完善诊疗方案，尽一切办法救治患者。云南医疗队采取“管理与救治结合、救治与护理结合、医疗队和定点医院结合、前方后方结合、中西医结合”等方法，在咸宁取得明显成效：治愈了当地第一例重症患者，成功完成当地首例新冠肺炎感染孕妇的剖宫产手术，治愈了96岁的高龄患者……

医疗人员奔赴一线，物资支援紧随其后。了解到咸宁缺负压救护车，两台原本云南省订购的用于抗击疫情的负压救护车，半路调头直奔咸宁；前线紧缺的药品、医疗设备和防护用品，云南从省级储备库紧急调出，发往咸宁。

一条长江，将云南和湖北咸宁紧紧地连在一起。云南对口支援咸宁，更是将两地人民的心紧紧连在一起。有钱出钱、有力出力、有物出物，支援湖北，云南全省在行动。

来自红河的香蕉、瑞丽的西瓜、曲靖的猪肉、大理的牛奶白菜、昭通的土豆……满载着云南儿女的爱心与牵挂，一批批物资千里驰援。2月23日，54辆满载云南各省属国企捐赠的抗疫物资货运车抵达湖北咸宁；2月26日，第二批运送抗疫物资的28辆货运车再次赶赴咸宁。负责物资运输保障的易晨曦说，“我们日夜兼程，就是为了快点将物资运送到湖北人民手中。”

随后，源源不断的捐赠物资从云南出发，送达咸宁。“领到菜了！感谢云南人民！”“云南对咸宁是真爱，要人给人、要物给物，真是在进行‘搬家式’驰援。”湖北人民用最真挚的谢意，回应云南人民的爱心关切。

对于赴滇的湖北籍游客，云南积极安置解决游客住宿、餐饮等基本生活问题。截至目前，云南累计安置湖北籍游客6000余人次。

“危难之时，云南医疗队来到湖北咸宁，给了我们极大的信心。过去只知道云南景色秀美，通过这次支援行动，我们发现更美的是云南同胞的心灵。”咸宁市委书记孟祥伟这样说。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 06 版）