建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序尤为紧迫，这不仅需要各级领导干部坚决扛起责任，同时也对领导干部的治理能力和专业能力提出了更高要求

面对国内外疫情防控和经济形势阶段性变化，领导干部必须因时因势调整工作着力点和应对举措

当前，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，这是全国上下和广大人民群众共同努力的结果。

沧海横流，方显英雄本色。在这场疫情防控的严峻斗争中，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。湖北省直机关选派205支党员工作队（组）、2223名下沉党员干部充实社区一线，北京市派出7.4万余名机关企事业单位党员干部参与社区（村）值守，各省区市和部门（系统）在抗疫一线发展的党员已超过9000名……关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，广大党员干部切实做到了守土有责、守土担责、守土尽责，用实实在在的行动为打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战做出了重要贡献。

疾风知劲草，板荡识诚臣。总体看，在抗疫斗争中我们的干部队伍是好的，是经受住考验的，但也有少数干部表现不佳甚至很差。有的不敢担当、不愿负责，畏首畏尾，什么都等上面部署，不推就不动；有的疲疲沓沓、拖拖拉拉，情况弄不清、工作没思路；有的敷衍应付、作风飘浮，工作抓而不细、抓而不实，仍然在搞形式主义、官僚主义；有的百般推脱、左躲右闪，甚至临阵脱逃。要在战疫中取得最后胜利，必须坚决纠正上述问题。同时，新情况新问题也带来不小的挑战。当前，建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序尤为紧迫，这不仅需要各级领导干部坚决扛起责任，同时也对领导干部的治理能力和专业能力提出了更高要求。

守土有责，也要守土有方。面对国内外疫情防控和经济形势阶段性变化，领导干部必须因时因势调整工作着力点和应对举措。比如，境外疫情持续扩散蔓延，如何完善应对输入性风险的防控策略和政策举措？如何兼顾疫情防控和对外经贸合作，在落实防疫措施前提下为商务人员往来提供便利？在慎终如始打好湖北保卫战、武汉保卫战的同时，如何逐步推进复工复产，除武汉外地区如何稳妥有序解除管控措施？如何促进消费回补和潜力释放，推动上下游、产供销、大中小企业整体配套、协同复工？统筹推进经济社会发展各项工作涉及范围广，涵盖领域多，各级领导干部只有狠抓工作落实、强化忧患意识、提高工作本领，才能增强应对各种复杂局面的综合能力和驾驭能力。

统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考；既考验各级领导干部能否真正做到守初心、担使命，也考验各级领导干部处理重大危机的能力和水平。尽管在这一过程中暴露出一些短板和问题，但也可以成为广大党员干部，特别是领导干部磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能的一次契机。早在1月份，党中央就印发了《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，明确指出各级党组织和广大党员、干部要“把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石”。于实践中淬炼，在抗疫一线成长，广大党员干部一定能在这场大考中交出合格答卷。

踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发。我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大。敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势。各级干部特别是领导干部增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，一时一刻不放松，一丝一毫不马虎，我们就一定能尽快打赢这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 05 版）