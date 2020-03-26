让白衣战士感受回家的温暖

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”在万米高空，MU7872航班上的支援湖北医疗队队员和乘务组挥舞国旗，合唱起了《我和我的祖国》。3月25日下午，中国东方航空公司的两架包机先后从武汉天河机场起飞，护送宁夏回族自治区第四、第五批支援湖北医疗队320名队员返回银川。

目前，全国各地支援湖北的4.2万名医护人员正陆续撤离武汉。国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉介绍，截至3月24日24时，343支支援湖北医疗队中，已累计安全、平稳、有序撤回194支医疗队21046名医护人员，目前尚有149支医疗队17586名医护人员仍在湖北继续支援当地医疗救治工作。

根据中央应对疫情工作领导小组的统一部署，3月15日中央指导组决定成立援鄂医疗队撤回工作领导小组，由国家卫健委主任马晓伟担任组长，统一组织协调卫健、发改、交通、工信、公安等部门，全力保障支援湖北医疗队员安全、有序、顺利撤回。

“医护人员撤离的原则是完成了医疗的任务。”焦雅辉说，在此基础上，按照由承担轻症患者救治到重症患者救治，县、市、省分级的次序，陆续撤回。“确保把最高水平的医疗队、国家级的医院、委属委管医院的医疗队留到最后，一定要把最后一名患者的救治任务完成后才能离开湖北、离开武汉。”

交通运输部组织协调湖北省交通运输厅、武汉市交通运输局和民航、邮政等部门为支援湖北医疗队撤回提供优质的交通运输服务保障。各地公路部门沿途开设绿色通道，高速公路入口开设专道，保障自驾返回的医疗队车辆一路畅通。

承担运输任务的企业纷纷做好服务。中国南方航空公司为支援湖北医护人员定制“敬医卡”，享受专属礼遇。武汉天河机场和部分支线机场、航空公司专门设计印制抗疫纪念登机牌，比如十堰机场制作了“广西抗疫英雄VIP卡”，支援湖北医疗队队员终身享受免费贵宾服务。汽车运输企业均选用最高档的车辆承担医护人员运输任务，严格查验车辆状况，选派业务技术精的驾驶员执行运输任务，安排乘务人员，做好运行途中的接送服务工作。

截至3月24日，已有上百家公路、民航、邮政系统企业参与撤回支援湖北医疗队交通运输保障工作，累计运送29个省区市和新疆生产建设兵团的医疗队194批，医护人员21046人。其中，湖北省公路客运集团、宜昌交运集团、十堰亨运集团等20余家道路运输企业执行运送医疗队队员去机场、火车站任务，共出动客车731辆次；东航、南航、国航、厦门航等11家航空公司执行包机任务132架次；邮政、京东、顺丰等快递物流企业派出货车110台次运送医疗队队员行李物资，为医疗队免费收寄物品数万件。

国家发改委协调铁路部门，让离鄂医疗队队员享受优质的高铁服务。为了保证安全舒适，要求高铁加挂专门车厢，乘坐率按50%安排，上车提供餐饮，为医疗队队员提供贵宾级服务。为2万名志愿者提供60万只医用外科口罩、30万双医用手套、4万瓶酒精，保证了志愿者为医疗队队员提供热情的服务和关爱。

公安部及时部署各地公安机关按照“最高礼遇、最深敬意、最佳形象、最强守护”要求，向为疫情防控作出突出贡献的最美逆行者和白衣战士致敬，全力做好途经道路交通疏导、巡逻管控等工作，为支援湖北医疗队队员和物资运输车辆提供安全、畅通的交通环境；同时做好欢送欢迎仪式，支援湖北医疗队队员和物资运输车辆自出发地至机场、火车站，以及抵达目的地机场、火车站后至集中隔离点，安排全程警车带道、骑警护送。

工信部重点做好支援湖北医疗队撤回期间的通信保障工作。加强网络运行的实时监测，对网络进行每天24小时不间断监测，保证网络总体运行平稳，保证通信畅通无阻；派出保障人员和保障车辆，巡查支援湖北医疗队撤回的线路，及时排查各类故障；加强对机场、火车站等交通枢纽的通信保障，提前安排人员对网络设施进行预检，排除隐患，保证医疗队队员在撤回的路上看到各种温暖的信息和画面。

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）