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武汉117条公交线路恢复运营

2020年03月26日08:31 来源：人民网－人民日报

3月25日，在武汉公交集团光谷公司场站，工作人员对每辆公交车进行内外清洁、消毒杀菌。

市民通过移动客户端获取健康码“绿码”方可乘车，上车须测量体温，下车再扫码。

人民网武汉3月25日电 （记者范昊天）记者从武汉市交通运输局获悉：自3月25日起，武汉恢复部分公交线路运营。3月28日起，恢复轨道交通1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、7号线运营。

3月25日恢复的公交线路共计117条。包括汉口、武昌、武汉等三大火车站始发的42条公交线路，中心城区75条区域公交线路。目前投放的公交运力为全网运力的30%。

乘客乘坐公交车出行时，必须佩戴口罩，依次排队测温，实行实名登记，扫码乘车。未取得湖北健康码“绿码”的外省来鄂来汉人员，也可凭外省健康码乘坐公交车和地铁。武汉市交通运输局有关负责人介绍，在恢复运营前，已完成交通工具和场站消毒、配备测温设备等工作。根据风险高低控制客座率，在轨道交通站点实施地面限流，控制进站客流量。

本报记者 李 舸摄 

《 人民日报 》（ 2020年03月26日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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