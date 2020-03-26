北京城管部门加强餐馆防疫检查力度

随着本市餐馆复工复产率上升明显，城管执法部门持续加大对餐馆疫情防控措施落实情况的检查力度，并将餐饮单位燃气安全检查一并纳入检查范围。据统计，自开展疫情防控工作以来，截至3月24日，全市城管执法部门已累计发现餐馆（食堂）疫情防控问题10880个，整改10846个，累计整改率达99.7%。

昨天上午，北京青年报记者跟随东城区城管执法人员来到位于东二环的东方银座大厦地下一层，对大厦内复工复产的餐饮单位开展疫情防控措施检查。据东直门街道城管执法队副队长刘业超介绍，东方银座大厦是东直门辖区规模较大的集写字楼、商场、餐馆于一体的综合体。随着复工复产，该大厦90%以上的餐馆都已经开门营业，尤其是在中午用餐高峰时段，食客人数较前期有明显增加。因此，属地执法队已及时调整检查重点，加大对餐馆疫情防控检查力度。像银座大厦内的餐馆，目前每周全覆盖检查1至2次。（记者 李涛）