新国展集散点温暖旅客归乡路

新国展工作人员为入境小旅客进行手部消毒

防范疫情境外输入是当前北京防控工作的重中之重。中国国际展览中心新馆（新国展）是首都机场入境北京旅客的转运集散地，全国各省区市、北京市各区都在此设立临时转运点，负责入境进京人员的接收、转运工作。昨日，北京青年报记者从入境进京人员新国展集散点指挥部了解到，从3月10日正式启用至3月24日24时，新国展集散点共登记转运42405人。

日高峰人数有所下降

仍不能放松警惕

据了解，自3月23日零时（北京时间）开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄、太原等12个指定的第一入境点入境。“这个政策执行以来，新国展的日高峰人数从以前的5000人左右降到了目前的2000人左右。”社区防控组新国展集散点指挥部相关负责人在接受采访时介绍说，“虽然人数减少，但仍然不能放松警惕，我们保证工作人员轮班排岗不断档。”

同时，从3月25日零时起，所有从北京口岸入境人员不分目的地，全部就地集中观察，全部做核酸检测。如何将这项工作做好？上述负责人表示，入境人员从机场出来后，由服务保障人员陪护，到集中观察点进行核酸检测，对于70周岁及以上的老年人、14周岁及以下的未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中观察的人员，将会优先送到集中观察点进行核酸检测后再转送居家观察。

此外，该负责人介绍，为切实做好新国展集散点分流转运和疫情防控工作，北京市在新国展集散点成立指挥部，由国家机关事务管理局驻京办事处与综合管理司、北京市相关单位、十六个区和经济开发区抽调精干人员组成，下设省区市协调小组、地面和场馆保障小组、健康管理小组、酒店协调小组、防疫物资保障小组、后勤保障小组、交通协调小组、安全保障小组等多个小组，细化工作方案，明确责任分工，共同做好人员分流转运和服务保障工作。

一封信、一个“爱心包”

温暖旅客归乡路

走进新国展，“祖国陪你共渡难关”、“欢迎回家”、“隔离病毒但不隔离爱”等标语随处可见。等候大厅内，身穿防护服的工作人员来回穿梭，有的负责指引旅客，有的背着喷雾器进行消杀作业。

北青报记者了解到，根据旅客目的地不同，新国展集散点分两个登记区：目的地为北京的旅客登记区和目的地为外省市的旅客登记区。为做好人员登记转运和服务保障工作，各省区市、北京市各区第一时间成立工作专班，选派优秀骨干力量驻守集散点，不分昼夜迎接归家的人们，建立起点对点、手递手的闭环防控体系，全力做好入境进京人员的安全转运和服务保障工作。

“我们是旅客回家途中遇到的第一位家乡人，一定要让他们感觉到家乡的温暖。”在江西省登记区，一个装着口罩、湿巾和小零食等8样东西的“爱心包”吸引了大家的目光。江西驻京办事处副主任高延平告诉北青报记者，旅客往往坐数十个小时的车才能回到祖国，所以在这样一个特殊的时期，送上点爱心让他们安心。

云南省登记处的一封致入境及其他城市入境来滇旅客的信也极具温度，信上说：“我们对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行我省疫情防控措施，并尊重所有人员的宗教和风俗习惯。”浙江省登记处的扫码小程序也被众人称赞，每位返乡旅客都可以通过“扫一扫”，输入自己的基本信息，同时可以实现和浙江省内转运组“无缝对接”，乘坐什么航班、什么时间抵达浙江，当地工作人员第一时间就能获悉，并且可以“一对一”对旅客进行接机服务。

本市各区转运工作

有速度、有温度、有精度

同时，北青报记者了解到，北京各区的登记区派出了青年骨干组成转运专班，24小时服务不间断，旅客登记、信息录入、分流转送有序进行，各个环节精确配合，服务工作严谨高效贴心，充分展现了转运工作的速度、温度和精度。

“由于社区给我们提供了拟进京人员的台账，大大提高了我们的转运效率。”在西城登记区，西城区司法局副局长周兆鹏告诉北青报记者，以前旅客进京后，除了在登记区办理各种手续外，工作人员还需要和社区联系核实，了解旅客的信息。自从有了这本“台账”，名单上的旅客15分钟内就可以完成转送工作，节约了半个小时的时间。

作为严防境外疫情输入的前线，为了让入境抵顺人员安全快速完成登记、录入信息、分流转送，来自顺义区的工作人员也以严谨高效贴心服务着入境旅客，让旅客们感受着顺义的精度、速度和温度。

据顺义区总部企业高管人员服务中心副主任程虎介绍，顺义转运专班工作人员30人分成三班24小时转接入境人员。同时每班的工作程序分为三个步骤，形成一个完整闭环。程虎说，当旅客到达大厅后首先要到顺义登记区进行信息登记，登记完后，将由对外联络组联系旅客属地街道或集中观察点酒店负责人，并把对接人的联系方式发送给转运送达组，当转运送达组将旅客安全送达后，再将信息传回信息登记组。

文/本报记者 刘婧 摄影/本报记者 郝羿