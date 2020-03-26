北京首批800余名滞留湖北人员昨日抵京

昨日17时43分，G488次列车安全驶进北京西站10站台，列车上200余名滞留湖北的北京人员顺利抵京。这也是铁路离鄂通道逐步恢复后，北京迎来的首趟离鄂返京旅客列车。随后在18时26分，G4834次也顺利抵达，两趟列车总计接回800余名滞留湖北的北京人员。北京青年报记者从铁路部门了解到，这两趟列车分别停靠了湖北的黄石北、孝感北、十堰东、襄阳东4个车站。

西站开辟专用站台和出站通道

北青报记者在现场看到，北京西站开辟了专用站台和专用出站通道。旅客下车后，从专用通道出站，单独测温，和其他旅客没有交集。列车上，返京人员也与其他旅客在车厢上进行了分隔。如G488次列车为重连列车，返京人员集中在9到16号车厢乘坐，其他上车旅客集中在1到8号车厢。

首趟离鄂返京列车抵京后，旅客陆续走出站台，来到1号出站通道，找到对应其所在区的接站人员，列队由各区统一带领人员离开西站，去往各区的分流转运点。获悉，返京人员抵达北京西站后，根据居住地，由各区统一安排专车带回集中分流点；再由各街道、乡镇“认领”，将返京人员送回各自住所，开展14天居家隔离。不具备居家隔离条件的，将被安排集中隔离。

北青报记者在西站看到，海淀区为滞留湖北的北京人员制作了不干胶的胸贴，上面写着“海淀欢迎您回家”。工作和居住在海淀区的张先生告诉记者，他是湖北孝感人，春节回家过年，因为疫情滞留在家乡。张先生透露，他在孝感也没闲着，在社区承担起了登记、测量体温等工作，返京前一天还在为社区服务。

在朝阳区工作的张女士透露，她在湖北黄石滞留了两个月，她和男友通过“京心相助”小程序提出返京申请，审核通过后昨日一起回到了北京。据朝阳区民政局副局长李霄介绍，昨天他们组织了50余名志愿者到西站接回首批滞留湖北的北京人员，通过大巴车转运到位于朝阳公园附近的分流点，之后由返京人员所在街道把人接回，进行14天居家隔离观察。

海淀各街镇至少配一辆转运车

海淀区集中分流点是一处长期闲置露天广场，广场外围搭起了蓝色帐篷，是各街镇工作人员驻守办公的地方。同时，每个街镇配备了至少一辆转运车辆，负责将返京人员运送至社区。

昨日18时32分，海淀区集中分流点迎来了第一批滞留湖北的北京人员。北京青年报记者在现场看到，29个街道乡镇的工作人员一字排开，手里拿着写有街镇名称的红色牌示。

“返京人员请下车！”随着现场指挥人员发布的一声指令，大巴车上的乘客陆续下车，与各自居住地所属街镇的工作人员对接。回湖北探亲的潘女士，走下大巴车的那一刻长舒了一口气：“心里终于踏实了，回家的感觉真好。”

她与另外四名家住西北旺镇的返京人员找到了街镇工作人员，列纵队站好，人与人之间保持1米间距。随后，西北旺镇工作人员把他们引领至登记点，核对身份信息并再次测量体温，叮嘱说：“请大家配合我们的工作，我们已经准备好了转运车辆，一会儿把你们安全送回社区，再由社区工作人员送至家中。”

出现发烧等症状可进行现场处置

据海淀区在鄂北京人员返京接返工作总指挥部负责人介绍，海淀区集散点分来的返京人员，通过转运车辆将他们送返至各社区、村，整个过程闭环管理，无缝衔接。同时，海淀区还在集中分流点安排了医疗保障人员，负责返京人员的基本医疗筛查，相应车辆、人员、场地、设备的消杀，对返京人员中出现发烧、咳嗽等症状的，海淀区也做好了进行现场处置的准备。

据统计，昨日抵达海淀的滞留湖北的北京人员近150人。他们返回至各社区、村后，将严格按照北京市的要求执行医学观察。居家观察的由各社区、各村对其进行监督管理，并提供基本生活保障服务；需集中观察的由各街镇观察点负责。

文/本报记者 王斌 王薇 摄影/本报记者 袁艺

举措

东城： “一人一策”确定管控方案

随着在鄂北京人员返京工作正式启动，东城区也第一时间成立了工作专班。北京青年报记者了解到，东城区制定了相关工作方案，明确在鄂北京人员返京申请审批等近20项返京人员接转工作规范和具体措施。抽调40多名精兵强将，驻守接站接驳、分流转运、信息复核、物资保障等各环节岗位。建立集中接转点现场值守机制，各一线工作组和街道工作人员实行实名制轮岗，严格落实值班值守要求，确保全工作时段不空档、不缺位，返京人员随到随运随接转。

在转接方面，东城区建立了区、街、社区三级联动机制，区级负责指挥统筹，全面保障。街道分管领导参加指挥部工作，指定联络员对接，负责集散点内返京人员接收转送。社区在街道的指导下，负责做好辖区返京人员的居家观察和服务保障工作。建立事前预警、事中接洽转运、事后隔离管控等工作机制，每日动态更新各类数据，实时通报接转进程。

为了确保人员转送到位，东城区在西客站和天坛体育中心分别设立接转工作集散点，返京人员到达西客站后即由专人引导前往集合点，测温后由专人随车前往天坛体育中心，到达区内集散点后再由专人引导至所在街道工作台完成交接手续。各街道安排专人、专车将返京人员转送至居家或集中隔离点，“一人一策”确定管控方案，做好分级分类管理，切实做到“点对点、手递手”，实现人员转送过程全闭环管理。

防控保障也十分关键。东城区将天坛体育中心作为区内集散点，统筹调度集中转运车辆，安设防雨帐篷，为接转工作人员提供口罩、护目镜等防护物品、办公用品及餐饮保障。对转运车辆“一趟一消毒”，对集散点公共区域进行环境卫生清洁。参与接转的工作人员全部接受卫生防护培训并做好自我健康监测，确保培训到位，防护到位，物资保障到位。

文/本报记者 蒋若静

朝阳：两次核验信息实现闭环管理

北京青年报记者从朝阳区了解到，朝阳区在鄂北京人员返京转运服务专组下设北京西站接驳转运组、朝阳公园分流转运组和属地转运管控组。

其中，北京西站接驳转运组工作人员提前15分钟到站台相应车厢位置等候，待专列到站后，带领返京人员统一乘车到达集散点——朝阳公园。在这里，朝阳公园分流转运组负责接收核对进京人员信息等，对返京人员进行分流转运。

朝阳公园通过划分不同接落客区域和场内行车线路分流设计，实现西站转运大巴车辆、街乡转运车辆、应急车辆、工作车辆相对独立，对人员信息要进行两次核验，之后由责任人负责签收，形成闭环管理。

每辆转运大巴抵达落客区后，现场处置组工作人员立即为乘客测温，并快速核对人数和姓名信息，之后与大巴车随车人员互相签收，完成“手递手”。乘客下车后，分流前往所属街乡接待处，由街乡干部核对人员及信息，引导乘坐街乡转运车辆。每辆大巴车人员接收核验完毕后，街乡接收人员和现场处置组核验人员在街乡分流单上双签字确认，同样完成“手递手”。

属地转运管控组负责返京人员的隔离观察工作。街乡和社区（村）工作人员、社区卫生服务中心工作人员等会在小区门口提前等候，做好返京人员接收登记工作，发放《居家观察个人告知书》和温馨提示，引导返京人员填写《居家观察承诺书》，严格落实居家观察管控措施。社区（村）负责做好居家观察人员日常管控服务，及时掌握居家观察人员身体健康状况和生活需求，提供物资采购、心理疏导等必要服务。（记者 李泽伟）