健康码要“漫游”也要“长游”

疫情背景下，健康码纷纷出现了。3月24日，广州市人民政府新闻办公室举办第52场疫情防控新闻通气会，介绍“穗康码”推广应用情况。广州市委政法委副书记、“穗康码”工作专班办公室主任岳向阳透露，新的“穗康码”将作为实名电子身份证明，一次生成长期有效。这几天，广州“穗康码”以及红码情况将共享给国家平台，以实现全国一码通行。（3月25日《南方都市报》）

广州这则信息，起码有两个值得关注的点。一是“漫游”，也就是共享给国家平台，将实现一码通行；二是“长游”，也就是一次生成长期有效，以后将作为实名电子身份证明。简单地讲，在时空两个层面，“穗康码”都将实现突破。

目前，全国大部分省份已建设了本地“健康码”，有的市还推出了自己的“健康码”，在各地疫情防控中发挥了积极作用。但由于健康码是各地自己建设的，而且是与不同互联网公司合作，技术平台也不一样，因为标准不统一、数据不共享，缺乏互认机制，给人员跨地区流动带来了不便，成为制约复工复产的重要因素。在此背景下，打破画地为牢，推动健康码“一码通行”，迅速得到了各级重视。

目前健康码“漫游”的问题，解决得相对较好。国务院办公厅会同有关方面快速推动各省（区、市）全面建立了“健康码”信息跨省互认机制，升级了全国一体化政务服务平台“防疫健康信息码”，及时完成各省（区、市）“健康码”技术对接和数据汇聚，可支撑跨地区互通互认功能，可实现健康信息一站式查询服务，可支撑“一码通行”实际应用。据悉，全国绝大部分地区“健康码”已可实现“一码通行”。从“穗康码”将全国通行，也可以看到这方面的成果。

健康码主要是应疫情防控而产生的，推进“一码通行”也主要解决的是当下问题。但随着形势的进一步好转，在后疫情时期，健康码该何去何从？就目前来看，选择无非两种，一是结束使命，永远成为一个历史记忆。果真如此的话，那最需要解决的就是信息保密问题。健康码连着公民信息，而其技术基本都是由市场化公司提供的。应该严格落实法律规定，责令和监督有关方面永久删除有关个人数据。

这种做法，倒也省事，但有一个遗憾，那就是在健康码的开发和运营过程中，前期已经投入了大量的人力和物力。而且，推进社会治理创新和建设智慧城市，也需要大数据支持。能不能有第二种选择，那就是推动转型，挖掘数据价值，拓展应用场景，使“健康码”在疫情后时期得到新发展。

广州提出，“穗康码”将作为实名电子身份证明存在，推动其在地铁、公交等更多领域的应用。而在2月23日，杭州“健康码”完成升级，实现与电子健康卡、电子社保卡互联互通，一码通行的“健康杭州”公共服务平台呼之欲出。这就是一种转型思路。当然，拓展“健康码”应用需要严格把守安全关，防止信息泄露以及被互联网平台绑架，需要技术支持和立法保障。这个过程中，肯定会遇到一些问题，但发展数据应用，本来就是要做的事情，“健康码”已经打下了一定基础，弃之不用，实在可惜。

健康码既要“跨区”也要“跨界”，“漫游”也要“长游”。所谓“跨区”，就是跨越区域，实现充分的全国“漫游”；所谓“跨界”，就是跨越界别，推动转型，实施升级，使其换个姿态长久地活下去，为社会治理创新和智慧城市建设作出贡献。