期待“预约制”成为生活新习惯

“咱们约个什么时间呢？”疫情期间，原本只在特定场合下出现的“预约”，强势占领了大家生活的方方面面——买口罩要预约、下馆子要预约、理发要预约、扫墓要预约、连赏个樱花也要预约……不过你发现没，自从预约之后，景区不再人挤人，看病也不用等太久，生活也变得有了计划性。

当前，在疫情防控形势下，各行各业在复工复产过程中纷纷推出了“预约制”，从逛公园景点，到去图书馆借书看书，再到医院看病等等，莫不如此。在去这些地方之前，先要进行实名制预约，预约成功以后才能去，否则到了地方，可能会吃闭门羹。

“预约制”开始可能会让人觉得有点麻烦，比如要下载对方的App，或者是关注对方的微信公号、小程序，还要填写姓名、身份证号、联系方式等等，但是毕竟这些资料只需要填写一次就可以了，下次再使用的时候，不用重复填写。但是“预约制”带来的好处，不但是多方面的，同时也是显而易见的。

到公园景点游玩，因为有了“预约制”，公园和景区方面可以对入园人数进行有效的控制，市民能够有效提升进入公园或景区后的旅游体验。

去医院看病也是如此，有了“预约制”以后，按照自己预约的时间，只要提前半小时到医院候诊就可以了。这样一来，也有利于医院医疗秩序的维护，可以说是实现了医患双赢。

虽然各行各业的“预约制”多少都是在新冠肺炎疫情防控形势下采取的一种非常措施，但是这种非常时期的非常举措，却有延续下去的必要。因为在“预约制”下，它不但让我们的工作和生活更有秩序，效率更高，同时也极大改善了我们在很多方面的体验，提升了我们的获得感、幸福感。

要想在更多领域更好地推行“预约制”，也不是一蹴而就的事情，不但需要企业商家、政府机关积极主动推动，而且也需要公众尽快适应“预约制”在各行各业的应用。当然，就现阶段来看，也不能一刀切地要求所有人都进行预约，比如一些不会使用智能手机的老年人，还是要照顾他们的现实需求，坚持人性化服务的原则才行。