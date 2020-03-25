互联网医疗和村医一起 疾走在抗击疫情的后防线

“新疆的天亮得晚，我每天进村量体温的时候，天还是黑的。”龙泽华是新疆伊宁县巴依托海镇茶依其温村的一名基层乡村医生。自从新冠病毒疫情拉响警报以来，龙泽华就肩负起了茶依其温村的健康检查工作。

春节期间整个村子有115个村民从疆内疆外返乡，连同他们的家人，需要密切关注的村民有500多人。为了确保发热病人能够在第一时间上报，龙泽华每天每个巷道都要转3遍。

龙泽华说，看到新闻里全国各地的医生和护士奔赴湖北支援武汉很受鼓舞。“他们是先锋，上了抗疫战斗的第一线。我是这个村里唯一的医生，我也要守好我的战线——这是这场战役的后防线。”

从疫情在全国引起关注之初，就有“战友”在千里之外给予他多方面的支持和帮助——疫情期间，龙泽华医生与多位来自互联网医疗平台平安好医生的专家医生结成互助对子。

“基层医生，没有丰富处理经验，一开始非常需要专家来解读最新信息，指点抗疫工作的细节。”通过与医生连线，龙泽华医生学习了抗击疫情期间如何做好自己的防护工作，还了解了在转运发热病人时该注意哪些细节。

网络互连 与基层医生结成坚实战线

此次新冠疫情牵动全国，每一个城市、每一个乡镇、村庄都是重要的“战场”。奔走在广大农村的他们既是医生，也是返乡排查员、健康管理员、防疫宣传员。他们为农民乡亲坚守，担当起农村疫情防控的“守门人”。

然而这些承担基层防疫职责的“守门人”在来势汹涌的疫情中，面临医疗物资缺乏、防疫经验不足的严峻挑战。为此，平安好医生第一时间组织专家医生录制战“疫”视频短片、上线视频直播，全情投入到“乡村医生培训志愿服务行动”中，为广大基层健康守门人们解读新冠治疗、防护要点，同时安排有经验的专家医生与全国各地的基层村医连线，提供实时咨询。

桂红珍医生和王牧坤医生是龙泽华医生的结对专家，也是投入这场战役的先头兵。

原是北京军区总医院副主任医师的桂红珍医生在急诊、全科及消化内科工作20余年。早在年前，位于她孝感老家的多位村医，就通过微信群向桂医生咨询患者病情和防疫知识，这让她早早地进入了紧张焦急的“战斗”状态——曾经在小汤山抗击过SARS的她深知，与病毒赛跑必须要争分夺秒。

返工当日，桂医生一直工作到晚上9点。还没喘口气，她又开始了疫情知识解读视频的录制。在视频中桂医生反复强调，一线医务工作者应当做好眼部的防护。

与此同时，桂红珍的同事们也将各自领域与疫情相关的知识和经验全数传授，比如，呼吸科专家赵鑫讲解了“居家隔离人员注意事项”；儿科专家林俊宏录制了如何为儿童预防新冠病毒的视频。曾在村医项目中亲赴内蒙古开展义诊的王牧坤医生，则从“养老机构该如何预防新冠肺炎”这一主题进行切入讲解，并在直播培训中为村医和大众答疑。

这些医生在各自医疗领域都是从医多年的专家，但对于录制视频的各项技巧却是新手。为了能更准确传递疫情知识，他们一点一点从头学习，经常夜里录制到2、3点，第二天照旧起来上班接诊——连轴转成为他们在抗疫期间的工作常态。

“在这个时代，面对几十年一遇的疫情，我们很庆幸能有网络远程去解决很多问题，作为互联网医生，我们必须要发挥好这个优势，担起这份义不容辞的责任。”王牧坤说。

云端战“疫” 在“线上”一样在战斗

1月中旬的一个深夜，桂红珍医生收到一个来自孝感的病人问询。他告诉桂医生，原本自己只是感冒，去村诊所的时候遇到了不少咳嗽的病人，回去以后就有发烧、咽痛、乏力和胸痛的症状。桂红珍医生让这位病人赶紧去做CT，结果成像显示病人的肺部外周带有斑片状阴影，血常规的多项指标也疑似病毒感染。

因为当地医院床位紧张，病人虽症状明显但尚不严重，当下最需要做的就是自我隔离。通过网络，桂医生一面安抚病人，一面详细地指导这个病人带上食物、清洗消毒的工具、口罩，还有莲花清瘟胶囊、沐舒坦这些药物在村里一处空置老房自我隔离。万幸的是，经过半个月的休养，这位病人各项症状逐渐趋于正常。此时当地的病床也有了空位，病人住院观察14天后便痊愈出院。

过去的近两个月里，这样的故事不断在线上问诊室里上演。也会有用户问：你是专家，你怎么不去武汉支援一线？”王牧坤医生说，面对这样质疑，她虽然疲惫委屈，但只能耐心解释：我们虽然在屏幕前，但一样疾走在抗击疫情的战线上。

线上问诊时医患无需面对面，避免了线下交叉感染的风险。此外，对于长期依赖慢性疾病的患者，也可以足不出户，通过互联网医疗平台的问诊、配药，免受病毒感染的威胁。

回看过去两个月步的线上战“疫”，桂红珍医生说：“身为医生，救死扶伤是天职也是本能，不论线上还是线下，医务工作者的心都是和病人、和疫情联系在一起的。这场战斗还没有完全结束，我们会坚守阵地，守好我们互联网医疗的战线。”

“这次的战‘疫’中，最感动我的，是基层村医的默默付出。”王牧坤医生在一次和龙泽华医生通话交流中了解到，龙泽华医生的妻子也是一名村医，他们分别在不同的村子奔波，已经将近30天没有见面了。

“看到他们这样疾走在乡间，守住了抗疫的基层战线，我也深感作为一名线上医生责任重大。时代和互联网技术给了医生更多的利器，这是时代的幸运。我们虽然身处不一样的战场，但是担负着的，是一样的职责。”