今起从北京口岸入境 要全部集中隔离

新华社北京3月24日电 记者从24日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，在当前实施的目的地为北京的境外进京人员集中隔离措施基础上，从3月25日零时起，所有从北京口岸入境人员不分目的地，全部就地集中隔离观察，全部做核酸检测；14日内从其他口岸入境进京人员，全部集中隔离观察，全部做核酸检测。

据了解，隔离观察费用自理，检测费用按照是否参加基本医疗保险或购买商业保险等有关规定执行。

北京市人民政府副秘书长陈蓓表示，对于70周岁及以上的老年人、14周岁及以下的未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离观察的人员，也须先到集中观察点进行核酸检测后再转送居家观察。对14日内从其他口岸入境人员，乘坐飞机或火车进京的，到达场站后，须及时前往现场设立的集合点，配合做好接转工作；采取公路方式进京的，到达进京检查站后，须如实报告个人信息，配合做好接转工作。对隐瞒出境史、故意逃避集中观察的将予以曝光，并依法严肃处理。

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北京国际航班第一入境点将适时调整

自3月23日零时开始，所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海浦东、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安等12个指定的第一入境点入境。在国务院联防联控机制3月23日新闻发布会上，中国民用航空局运行监控中心副主任孙韶华表示，今后会根据疫情变化情况适时调整目的地为北京的国际航班指定第一入境点的安排及相关措施。新华