澳门升级入境限制强化疫情防控

新华社澳门3月24日电 （记者郭鑫、王晨曦）澳门特区行政长官贺一诚24日宣布，自25日零时起，禁止所有14天内曾到外国的内地、香港和台湾居民入境澳门，澳门机场停止转机服务。

结合此前的规定，所有外国人以及14天内到过外国的内地、香港、台湾居民禁止入境。澳门特区行政长官贺一诚17日曾宣布，自18日零时起禁止所有非本地居民进入澳门，内地、香港特区和台湾地区居民及外地雇员身份认别证持有者除外。

贺一诚24日出席新闻发布会，公布应对疫情措施。他表示，澳门卫生部门可豁免涉及基于公共利益，尤其是防治疾病、紧急救援，以及维持澳门正常运作或居民基本生活所需的人员遵守这项措施。

贺一诚说，23日接获香港特区通知采取一系列入境管控措施，澳门采取相应措施配合。

贺一诚还宣布，所有在14天内曾到过香港、台湾的入境澳门人员均需在卫生部门指定地点接受14天医学观察。