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中央财政累计安排有关防控资金257.5亿

2020年03月25日08:29 来源：人民网－人民日报海外版

财政部3月24日公布1—2月财政收支情况。数据显示，1—2月累计，全国一般公共预算收入35232亿元，同比下降9.9%。其中，中央一般公共预算收入17242亿元，同比下降11.2%；地方一般公共预算本级收入17990亿元，同比下降8.6%。全国税收收入31175亿元，同比下降11.2%；非税收入4057亿元，同比增长1.7%。1—2月累计，全国一般公共预算支出32350亿元，同比下降2.9%。

据了解，全国财政收入同比下降的主要原因，一是巩固减税降费成效，增值税翘尾减收效果持续释放。二是上年末延至今年初缴纳入库的税收收入同比减少。三是疫情对财政收入的影响在2月份明显显现，进口环节税收、车辆购置税等2月份当月申报税种降幅明显扩大，住宿餐饮、居民服务、交通运输等行业税收收入分别下降55.1%、41.6%、37.3%，房地产业、建筑业、批发零售业、制造业等行业税收收入也大幅下降。

虽然财政减收明显，但疫情防控经费和基层“三保”支出，仍得到较好保障。截至3月21日，中央财政已累计安排有关防控资金257.5亿元，支持地方做好患者救治、医护人员补贴发放，以及建立疫情防控短缺物资储备、开展药品和疫苗研发等工作。与疫情防控直接相关的卫生健康支出2716亿元，同比增长22.7%。在去年四季度已提前下达转移支付的基础上，今年以来预拨均衡性转移支付700亿元、县级基本财力保障机制奖补资金406亿元，增强地方财政经费保障能力，支持地方做好疫情防控和基层“三保”工作。（记者曲哲涵）

(责编：李轶群、许晓华)


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