中西医协同治疗经验值得全球推广

1月24日除夕，国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作专家组副组长、第二批国家援助湖北中医医疗队队长、广东省中医院副院长张忠德，开始了在武汉疫情一线积极开展病患救治工作。在此期间，张忠德及其团队收集和研究患者临床表现以及中医药诊疗效果，并与专家团队讨论，形成治疗方案。同时，张忠德作为国家卫健委《新型冠状病毒肺炎防治诊疗方案》起草组副组长，全程参与了第一版至第七版诊疗方案的制定和修订工作。

在治疗新冠肺炎的过程中，中西医结合是独具中国特色的治疗方案，其中中医药发挥的重要作用，受到医生患者的广泛认可。在抗击新冠肺炎疫情取得阶段性成果之际，张忠德分享了中医药在治疗新冠肺炎过程中的积极作用。

张忠德说，新冠肺炎疫情发生以来，国家多次强调坚持中西医结合治疗，推动中医药及时介入诊疗全过程，中西医结合救治的“组合拳”，成为了中国战“疫”方案中的独特优势，进一步提高了患者的救治率，引起国际社会高度关注。

张忠德认为，中医药辨证优势在武汉战“疫”中得到了充分发挥，临床效果显著，对于轻症患者，如发热、疲倦、胃肠道症状以及咳嗽、胸闷气喘等症状，通过中医药“组合拳”即可治愈。在武汉方舱医院，很多患者在医学观察期内，遵医嘱服用中药三四天，症状就消失了，对重症和危重症患者的治疗，中医药可有效提升重症向轻症的转变，阻断重症向危重症的发展，降低病亡率。此外，中医药特色疗法如耳穴压豆、穴位按摩、刮痧、八段锦等，对于提升人体正气、改善情绪焦虑、睡眠不好等症状，也有明显的疗效作用。

“针对患者后期的康复，也是中医药的强项。”张忠德说，根据对出院患者的样本分析发现，大多数患者属肺脾气虚，或者是脾肾两虚，专家组根据分析，调整了患者出院后的中医药治疗方案，目的是让患者最终得到全面康复。

张忠德表示，我国有许多文献资料、历史古籍记载了中医药防治突发疫病的治疗过程。在2003年抗击“非典”时，广东省中医院通过中西医结合救治患者，取得显著成效，世卫组织专家到医院考察时，对此给予了高度评价。这次在抗击新冠肺炎疫情中，中医药治疗疫病的优势再次得到验证。

张忠德说，病毒无国界。中西医协同合作、优势互补的中国治疗方案，已经受到国际社会的广泛关注，希望能够把中国的有效经验，特别是中医药在治疗新冠肺炎中发挥的重要作用推广到全球，帮助其他国家战胜疫情，共渡难关。