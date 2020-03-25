他们是防疫生活的摆渡人

“上百件的行李，半个多小时就完成了整理、扫码、装箱……看着他们不辞辛苦地帮我们一箱箱搬送行李，我们很是感动……”3月21日凌晨1点多，京东物流武汉金桥营业部负责人郭佳俊，收到了一封来自广东南方医科大学顺德医院第二批援鄂医疗队的感谢信。自3月13日起，京东物流等为帮助援鄂医疗团队免费运输返程行李等物资，温暖了不少白衣天使的心。

新冠肺炎疫情发生以来，许多行业停摆，而快递、外卖小哥们并没有休息，他们奔走在大街小巷，把千家万户的需求与商家供应对接起来，为维系城市正常运行、降低病毒传播风险发挥了重要作用。

摆渡人是“我们宅家的底气”

“年三十晚上，我一边吃着火锅，一边刷着微博，看到一线工作的医护人员只能吃泡面，心里头很不舒服，觉得自己是不是该做点什么。后来我就决定，这个春节继续送外卖。”国务院新闻办公室日前在武汉召开的新闻发布活动上，武汉外卖小哥吴辉向大家讲述自己的一线抗疫故事。

吴辉是防疫期间众多坚守岗位的配送员之一。为了送外卖，他在人少巷空的武汉市内穿行。送外卖到中南医院呼吸内科时，他曾忐忑不安；在路边休息时，听到居民楼有人喊“武汉加油”，他眼睛湿润了。吴辉说：“慢慢地我就发现，我们骑手的工作被赋予了新的含义，成了维系城市正常运转的摆渡人。”

在杭州，外卖小哥姚权刚在家休息期间也没闲着。看到小区业主群里讨论管控期间买菜难的问题，作为小区为数不多有工作证明的人，姚权刚决定给邻居买菜、送菜，直到小区居民解除隔离期。他说：“我一个人跑一趟，可以少好几个人出门，那就值得。”

由于很多城市社区实行封闭式管理，居民通过网络购买的日用品、餐食等，必须靠快递、外卖小哥们送达。全国乃至全球各地寄往湖北、武汉的爱心物资，同样需要即时配送。截至3月21日，邮政企业、快递企业承运、寄递疫情防控物资累计15.35万吨、包裹2.09亿件，发运车辆3.51万辆次，货运航班444架次。

庞大的数字背后，是每一位快递、外卖小哥的坚守岗位和不懈服务。他们是互联网经济的服务末端，也是城市运行的毛细血管。网友们表示，外卖小哥、快递小哥还能照常接单、及时送货，就是他们宅在家里的底气。

接到的订单五花八门

除了正常的快递、外卖订单，防疫期间的快递小哥、外卖小哥们，也承接各种各样的跑腿工作。

帮内蒙古援鄂医疗队找60套秋衣秋裤、给有小宝宝的家庭买特殊奶粉、帮回老家过年的住户喂猫……这些都是武汉快递小哥贾胜治和他的同事们接到过的需求。贾胜治说，疫情发生后，他们接到的订单五花八门。“我们很多快递员同事都帮别人提供一些力所能及的帮助，这是应该的。”

跑腿之外，还有快递小哥成了前线医护人员的“后勤”，发挥出更大作用，例如获得“最美快递员”特别奖的汪勇。

自大年三十义务接送武汉金银潭医院医护人员上下班开始，汪勇协调网约车和共享单车企业陆续参与解决医护人员出行难题，又找资源为7800名医护人员及一线人员供餐。了解到医护人员的生活需求，汪勇组织志愿者采购过羽绒服、护士鞋、洗漱用品等急需物品，也协调购买过口罩、鞋套、紫外线灯等医疗用品，还承担了眼镜、手机、电动车易耗物品等维修服务。汪勇说：“每天的经历，都够拍一集电视剧。”

随着武汉疫情防控形势不断向好，许多被汪勇照顾过的医护人员给他送来感谢信。汪勇在朋友圈写道：“一起拼过命，一起迎来曙光，一起凯旋，一起帮助了很多人。这些加在一起，就是我和医护人员的感情。”

保障快递安全送达

当下，快递是老百姓新的开门七件事之一，防疫期间人们的生活离不开快递员、外卖小哥。自2月10日起，圆通、申通、中通等13家快递企业陆续复工。快递员、外卖小哥如何减少接触、安全送达备受关注。

国家邮政局印发《疫情防控期间营业网点操作规范》，对安全防护做出要求。防疫期间，测温上岗，佩戴口罩，运输车辆、作业场所通风消毒等措施成为必须。不少快递、外卖企业采取严格的防控措施，推出“无接触送达”服务等，定点投递、预约投递、代收驿站、智能快件箱、无人车等新型收投方式，避免“摆地摊”现象，最大限度地减少人员接触，提升末端配送效率，保障用户与从业人员安全。

目前，邮政快递业复工人数近300万人，复工率达92.5%，日处理邮件、快件数量稳定在1.6亿件以上，复产率超过80%。