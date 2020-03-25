漫画《复工防护提示》之一

受访者供图

漫画《复工防护指南》人物篇之一

受访者供图

笑容可掬的击鼓说唱俑，手上的鼓槌变成了温度计；重檐单阙下的东汉人躬身而立，戴着口罩、举着手机隔墙交流；正在聆听“六经”讲解的学生，面前支起了电脑，而老师则对着手机讲个不停，俨然都在远程授课……在赵震的《复工防护指南》系列漫画中，文物个个化身“表情包”，提示大家复工莫忘防疫。

赵震是一名文物摄影师。1997年，他来到秦始皇帝陵博物院（时称秦始皇兵马俑博物馆），与文物打交道已经超过22年。平日，他通常会扛着相机扎进文物堆，一拍就是一整天。工作之余，赵震最大的个人爱好是画画。“既然平时有机会一窥文物的精美细节，何不将工作和爱好结合在一起？”赵震告诉笔者，从2013年10月，他就开始将创作的文物漫画上传到个人微博。

年初，新冠肺炎疫情发生。秦始皇帝陵博物院也随之闭馆。待在家里给了赵震更多的创作时间。他决定将文物和疫情防控结合起来，用漫画的形式号召大家重视疫情，及时防护。

1月22日，赵震上传了第一幅和疫情相关的文物漫画。在这幅作品中，赵震将现藏于故宫博物院的《雪夜访普图》中的人像用猫头代替，每只猫脸上都罩着口罩，桌上的酒则被标上了“75℃”。漫画下方写着“怕酒精，不耐高温，要戴口罩”，提示大家用酒精、高温和口罩抵御新冠病毒。

中国的文物遗存相当丰富，要从其中提取合适的形象用作防疫宣传，需要对文物有相当的认识和了解。赵震凭着多年的文博从业经验，让文物在他的头脑中“活”起来，进而有了笔下的漫画创作。

每天，赵震用在创作上的时间超过8小时，“几乎就是上班时间那么长”。他告诉笔者，一天可以画出3-4幅漫画。赵震的创作方向主要有两个：科普和宣传。前者的代表是《执盾护卿——口罩的历史》，是他花了一周左右的时间完成的系列漫画，漫画以《伏羲女娲图》引入，从西周时期人们交谈侧头、避免口鼻飞沫说起，结合中外历史，生动形象地展现了从古至今人们由来已久的防疫意识。宣传类漫画包括《复工防护指南》《复工防护提示》等，每则漫画从不同的角度切入，提醒大家复工中的防护要点所在。

为保证漫画中历史知识的准确、丰富，赵震不仅个人查找了大量资料，还联系了专业的历史类编辑交叉核对。很多时候，文物背后蕴藏的含义远比表面图像丰富。比如，《执盾护卿——口罩的历史》开篇的《伏羲女娲图》。原图里，伏羲手中执矩，女娲手中执规，所谓“不以规矩，不成方圆”。“这是藏在我们的民族性里的基因。我们须遵循大自然的规矩，才能一直繁荣地生存下来。”选用此图，也隐含着赵震对大家遵守规矩、重视疫情的期望。而在《复工防护提示》中，赵震改编了西汉的文物长信宫灯，灯罩上画上了“医疗废物”4个字及其标志。赵震将长信宫灯称为古代的“黑科技”，燃烟会通过宫女的袖管导入灯座底部，沉积油烟，因此不会污染环境。这和漫画里倡导的“规范废弃口罩和医疗垃圾收集，及时清运处理”一脉相承。

在微博上，这些漫画引来了众多网友的点赞和好评。“有趣又有意义，可以抱走图片吗？”“画得太可爱啦！”“大家都要平平安安。”……赵震觉得，这是自己参与这场疫情防控战的方式。“这些反馈对我来说都是鼓励和鞭策。我把创作看作分内的事，其他由观众来评定。”未来，赵震希望继续推出更多有内容的文物文创作品。