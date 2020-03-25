同胞亲人更应同气连枝

经过两个多月的努力，中国新冠肺炎疫情防控形势持续向好。与此同时，境外疫情输入风险呈不断增大态势。截至3月23日24时，累计报告境外输入确诊病例427例。每日新增境外输入确诊病例连续多日占新增病例的90%以上。

来之不易的防控成果会被破坏吗？不少人捏着把汗。

最近的几桩个案引发网友热议：一名自称是澳大利亚籍的华裔女子返京后未按规定隔离，且不顾社区防疫人员阻拦，坚持外出跑步；从美国返京的黎某一家，未如实向乘务人员提供个人健康状况，给同机人员造成传染风险；从意大利入境的留学生在集中隔离点咄咄逼人，坚持要喝矿泉水……这些任性自私的行为，扰乱了正常的防疫工作，实在不应该。

值得注意的是，部分网友的一些偏激声音显得格外刺耳。这些观点往往一竿子打翻一条船，把少数个体的不当行为无限放大到整个群体上，给入境同胞贴上“巨婴”“回国添乱”“万里投毒”等标签，进行攻击谩骂，这不仅无助于防疫工作，还伤害了同胞感情。

3月18日，中共中央总书记习近平明确表示，要加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，做好各项工作，保护他们的生命安全和身体健康。

中国外交部发言人耿爽近日表示，对于入境人员采取有关检验检疫和防控措施，同时也会一视同仁、充分照顾当事人的合理关切。

当前，疫情防控工作仍处于关键阶段。各地高度重视防范境外疫情输入风险，本着“隔离不隔爱”的宗旨，全方位服务归国人员。在特殊时期，隔离点工作人员克服各种困难，为归国人员提供衣食物品补给、健康检查、医学消毒、心理疏导等暖心服务，让归来的同胞感受到家的温暖。近来，不少入境集中隔离人员晒出自己的一日三餐，分享隔离生活的点滴，表达对隔离点工作人员的感激，为中国的疫情防控工作点赞。

应该看到，为防疫工作“添堵”的归国人员只是极少数，绝大多数人能够遵守相关规定，依法配合防疫工作。疫情当前，我们防控的是病毒，针对的不是同胞。

人民不会忘记，如今的疫情防控成果，也有海外学子和华侨华人的功劳。战“疫”初期，国内物资紧缺，是他们在全球范围内奔走采购，争分多秒驰援祖（籍）国抗疫前线。包机运送口罩、“人肉”运送物资、微信群里红包接龙等画面，恍如昨日，令人感动。随着海外疫情形势日趋严峻，选择回国是人之常情。我们怎能让海外同胞牵挂、付出的祖（籍）国，变成为他们“回不去”“待不住”的故乡？

因疫情产生的偏见和歧视，比病毒更加可怕。疫情发生后，国际社会中出现了针对中国人和亚裔的污名化言论，受到各国人民的强烈批评和谴责。面对歧视，各国华侨华人挺身而出，不做“哑裔”。面对同根同祖的同胞，我们怎能忍心口诛笔伐，甚至用上歧视性语言？

经历了前段时间的全民战“疫”，我们应该以更理性的态度认识疫情，应该有更充足的信心来防范病毒。在应对境外输入风险时，只要归国人员遵守国内疫情防控的相关规定，如实填报个人健康信息，能够自觉集中隔离观察，就大可安心，就应该用最温暖的怀抱欢迎同胞。

对归国人员来说，既然选择回国，就要对自己负责，对祖（籍）国的同胞亲人负责。回国前要确保身体健康无虞，途中要做好自我防护，回国后要尽快调整生活习惯，保持积极心态，主动配合国内的防疫工作，多一些包容和理解，少一些抱怨和偏激。

山川异域，尚可风月同天，何况是同胞亲人？危难时刻，所有中华儿女更应筑牢中华民族共同体意识，同气连枝，心手相牵，守望相助，众志成城！