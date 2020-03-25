始终在状态 一直不离岗

开栏的话

各地有序推动复工复产，很多人陆续回到岗位上。疫情发生以来，还有许多一线工作者，如医护人员、社区工作者、环卫工人、警察，从未离开过工作岗位，他们加班加点，默默地为大家提供着服务与保障。受益于网络技术的发展，还有很多人远程上班，在线上提供产品和服务。

本版今起推出“我们在岗位上”系列报道，敬请关注。

清洁工肖仕俊

“当好‘螺丝钉’，就是咱本分”

“丁零零……”早上5点，外面的天儿还没亮透，穿好环卫服、戴好口罩，肖仕俊便骑着一辆三轮车行驶在了福州市晋安区福飞路上。400米长的主干道、8000平方米的清洁面，作为一名玉禾田公司的清洁工人，肖仕俊已经在这块严管街道上工作了整整15年。

“雨后要防止积水、检查下水道，今天上午够忙的哟！”昨夜刚刚下过大雨，空气中还带着湿润，路面上偶有水洼，清理落叶、扫除积水、雨后消毒，肖仕俊的工作量要比往常大一些。

刚走到小康佳园社区，门口一汪积水吸引了他的注意。仔细一瞧，原来窨井口被落叶堵塞了，“城市绿化做得好，植被多，落叶也多，昨天雨前专门清理过的下水道，很容易又被堵上。”先用扫帚去扫，发现堵得太死扫不动，肖仕俊便从衣兜里掏出了自制“神器”——一只铁钳，先把落叶夹到垃圾车上，再用钳子的另一头使劲儿一捅，积水便转着圈儿流进了窨井中。“这是我老家掏炉灰用的钳子，带过来疏通下水道，特别管用！”

将近两个小时过去，肖仕俊已经“巡逻”了一圈回来，街面上一下子变得干净整洁。但他没有休息，迅速换好防护服、戴上头盔，一转身就已经站在了由一辆洒水车改装的消毒车上。随着“轰隆隆”的发动机开启，车尾消毒液水雾随之喷出。

“早上5点上班，下午6点下班，除了清扫街道，更多的是消毒杀菌作业，有时候会加个夜班到晚上10点，专门进行深夜消毒杀菌。这个春节以来，一直都是这个工作节奏！”已经9个年头没有回老家过年的肖仕俊，本来在这个春节要回去一趟，但突如其来的疫情让街面清洁、消毒杀菌变成了疫情防控阻击战的关键一环，玉禾田公司紧急召回工人开展社区、街面消毒。

“这个时候不能想着自己休息，只有我们冲上去了，居民才能够安心。”他的妻子雷其花也是这条街道上的清洁工，大年三十，夫妻二人在消毒车作业中跨过了零点。肖仕俊憨厚一笑，隔着橡胶手套搓了搓手说：“我们就是城市运转的‘螺丝钉’，当好‘螺丝钉’，就是咱本分。”

医生张云艳

“看到患者好转治愈，心里特开心”

“张大夫，你看病灶是不是小点儿了？”“小多了，大娘，您放心吧！别紧张，放松些……”

一手定窥器，一手拿探针，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院妇科放疗病房主任张云艳调整好光源，瞪大了眼睛，她正小心翼翼地将一根细长的金属宫腔管放进患者的子宫腔内。

“要看子宫是前位、后位还是水平位，哪怕是几毫米的误差，都会让治疗效果大打折扣。”从早上8点开始，张云艳已经完成了16个病人的腔内后装放疗，她的近视镜、护目镜上都起了雾。“这就像是一台小手术，我要将出血、子宫穿孔的风险控制到最低。”有着23年从医经验的张云艳说。

宫颈癌不能拖，为了能让患者按原计划接受治疗，医院迅速协调防护物资，安排病房分流住院病人，同时再造流程，实行预约就诊、预检分诊。“大年初五，病房全体医护人员准时返岗，全部住院患者也得以及时返院。”张云艳说，疫情期间，已有130名住院患者安全完成治疗，出院回家了。

中午12点半，张云艳喝到了4个小时以来的第一口水。“没办法，要少上厕所，少换手术服，尽可能节约物资。”张云艳说，“我们医院有15名支援湖北的医生和护士，其中还有我的好朋友，和他们比，我们的累不算什么。”张云艳展示着同事们的朋友圈，一边介绍，一边红了眼眶。

“我们医院同时免费提供线上问诊服务。”张云艳一点开手机上的小程序，一条条患者的问题就弹了出来，“一天能回复五六十条吧。”一边说着，张云艳快速地打起字来。原来，为了应对疫情，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2月10日起开通了“网上问诊平台”，方便患者线上看病。

“主任，您看看这个靶区画得可以吗？”刚回到办公室的张云艳还没来得及吃午饭，问题就接二连三地来了。作为病房主任，她很难闲下来——为新患者做妇科检查、勾画靶区制定放疗计划、逐一查房问诊……这些都在她下午的工作清单里。

问及工作以来的感受，张云艳笑了笑说，“看到患者好转治愈，心里特开心，很有成就感！”

民警董亚林

“婚可以晚点结，工作不能等”

见到董亚林的时候，天色已晚。他是成都公安锦江分局督院街派出所的一名民警，正与同事们一起整理卷宗。数千份文件装满了半个房间，文字录入、打印分装，再放进一个个文件夹整齐码好。

“疫情发生以来，我们不仅要完成手头案件工作，还要对辖区逐一上门摸排。”从大年初三回到成都，董亚林已经这样奋战五六十天了。“小董是推迟婚礼，紧急赶回来的。”教导员涂剑介绍，疫情来袭，原本打算大年初三要结婚的董亚林看到工作群里的信息，赶紧与家人商量推迟婚期，随后奔赴成都。

“婚可以晚点结，工作不能等。”1月26日，冒着大雪，董亚林被家人送往合肥新桥机场。“那天下雪路滑，飞机还延误。” 1月27日凌晨3点，董亚林终于回到成都。

“早上去几个民宿和宾馆查看了来蓉人员的健康信息。”董亚林说，回到成都以来，已和同事们开展了3轮排查，派出所民警已经出动4000多人次，走访9100多户居民。

疫情防控，需要全员出动，本不是社区民警的董亚林也和其他同事一起被编入了摸排队伍。“面对警察反复上门，总有个别群众不太理解的时候。”一次，董亚林来到一户大姐家，对于民警的信息查验，对方起初有些抗拒。董亚林耐心地反复沟通，关切地询问身体健康与否，一番交流下来，顺利完成了摸排。“临走的时候，大姐还对我们说辛苦了。”董亚林回忆。

“中午，我们刚刚完成一起远程预审工作。”为了减少接触感染可能，最近，董亚林经常这样到区检察院远程提讯，一忙就是几个小时。为了不耽误案件侦破移交工作，每天上班后，他还要不时去银行查询涉案账户交易明细。

“来回跑早都习惯了。”董亚林说，值班时才最忙。5天一班，每到值班时，董亚林就12小时进行接处警巡逻，12小时在所里随时待命，紧接着又是正常上班。前不久值班那天，深夜两点，刚刚巡逻完街面，董亚林就接到一家宾馆的报警电话，说一女子躺在酒店门口。听到消息，他立即赶到现场，对涉事女子进行体温测量，排除风险后，将其送走。“都是本职工作，这也是我和同事们的日常作息。”90后的董亚林，已经这样工作了5年。

“每天做自己喜欢的事，并不觉得累。”正说着，董亚林接到同事的电话，他们又要商量下一阶段的工作了。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 14 版）