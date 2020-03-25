打好武汉生活物资供应保障战

引 子

打疫情防控阻击战，实际上也是打后勤保障战。“民以食为天”，离汉通道关闭、社区长时间封闭管理，武汉千万居民的基本生活如何保障，引人关注。

习近平总书记在湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作时强调，要千方百计保障好群众基本生活。

3月11日召开的湖北省委常委会扩大会议提出，要充分考虑长时间封闭管理给群众生活和精神带来的压力，将心比心、以心换心，带着感情和责任做好民生工作。

武汉三镇，生活物资供应保障战接续打响。

——从跨省联动协调货源，到协调落实生活必需品“绿色通道”，调动各方力量组织供应，全市米面油肉等基本生活物资库存量可满足30天以上消费需求，活鱼供应也渐成常态。

——从公交车到军用运输车辆，从冷链物流车到邮政车辆、社会车辆，广泛动员运力，扩大物资配送范围，提升配送时效。

——从“特价蔬菜包”扩容增投，到储备冻猪肉增量供应，多措并举落实惠民政策，全力稳定物价。

——从各大型商超在岗员工变身搬运工、分拣员、配送员，到广大社区工作者、网格员、志愿者、下沉干部负责代购代送，便民保供服务更精准。

连日来，本报记者深入武汉民生保障一线，探访奔走在生活物资供应链上的人们，倾听武汉打好生活物资供应保障战的故事。

保供应

以超常态化的需求组织应急保供，统筹资源增加生活物资供给

离汉通道关闭后，武汉生活必需品应急保供任务艰巨。需求阶段性增大，价格一度出现较大幅度上涨。

“要以超过常态化的需求来组织供应，宁可增加库存，宁可备而不用或备而少用，也要坚决防止出现短缺。”2月3日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委副主任连维良介绍，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组专门设立了多部门组成的生活物资保障组，建立快速联动工作机制，千方百计增加生活必需品供应。“比如，我们在湖北省周边6省份协调蔬菜资源，现有库存近6万吨，可持续向武汉市场每天供应约8000吨；上海港周边安排1万吨中央冻猪肉储备，随时准备向武汉市场定向投放。”

应急保供，运输通达是关键。

“来车了！”3月20日上午，在武汉市东西湖区应急物资中转调运站，一辆厢式货车刚刚停稳，几位工人就迎了上去，消毒、测温，开始卸货前的标准作业。

这个调运站，前身是武汉捷利现代物流园十九支沟库，2月初成为湖北5个进鄂应急物资中转调运站之一。启用中转调运方式，是守护武汉民生保障线的应急之举。

武汉捷利物流有限公司副总经理易飞告诉记者，在城郊设置中转调运站，外地保供车辆快卸快返，然后由本土物流企业将物资转运进城区，实现无接触运输转换衔接，降低了感染风险。

“2月5日，第一批物资运达。”易飞介绍，这个调运站主要接收外地援助武汉的捐赠物资，“蔬菜等生活物资占比超过60%，最高峰时一天来了7卡车、200多吨蔬菜。初期以土豆、白菜、萝卜为主，后来逐步增加到20多个品种。”

截至3月21日，捷利物流下辖3个仓库累计往武汉市区供应4600多吨盒装牛奶、酸奶以及1550多吨蔬菜、920多吨米面粮油。

距东西湖区应急物资中转调运站30余公里，是武汉最大的农产品批发市场——白沙洲农副产品大市场。记者在这里看到，满载着新鲜蔬菜的卡车络绎不绝。“蔬菜档口一共530个，春节时有一半商户营业，现在已经有480个开门营业。”市场蔬菜部经理邓垦说。

“疫情初期，受物流影响，我这里只有白菜、包菜等三四个品种。现在物流企业复工，已经有西红柿、四季豆、茄子等10多个品种。”星鹏程商行个体户饶林告诉记者。

邓垦介绍，目前每天进场车辆1000多辆、蔬菜2000吨左右，云南、浙江等地的蔬菜都过得来。

湖北省粮、油、肉、菜、鱼自给能力强，应急保供，重点要打通供应链。

3月14日，天还没亮，养殖户张双清就起床了。前一天，合作社通知要收购5000斤鱼，他得赶紧准备捕捞。

这里是东西湖区柏泉街道西湖二大队。张双清家有两个鱼塘，一共32亩。“小鱼塘12亩，2万多斤鱼前几天就卖光了。大鱼塘20亩，今天开捕。”

受疫情及相关管控措施影响，武汉一度出现市民吃鱼难、养殖户卖鱼难。

“加强产销对接，增加活鱼等市民喜爱的产品供应。”不久前，武汉推出“鲜鱼消费进社区”举措，部署6个新城区对口保障中心城区鲜鱼供应，优先满足困难群体消费需求，最终实现社区全覆盖。

来自武汉市农业农村局的统计数据显示，3月11日至23日，全市累计消费活鱼6782吨；2月27日至3月23日，全市水产品社区直供销量达72万余份、2229吨。

3月17日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，湖北省和武汉市等重点地区，大米、面粉、食用油、猪肉等基本生活物资库存量可满足30天以上消费需求。

清蒸鲫鱼、麻婆豆腐、凉拌苦菊……3月22日午饭时分，东湖新技术开发区花山生态城观澜社区李玉华家中菜香四溢。“疫情初期，蔬菜品类不多，吃了好几天萝卜白菜。现在想吃啥，基本都能买得到。”

扩运力

抽调130辆军用卡车，调配520辆公交车，多管齐下疏解调运压力

离汉通道关闭之后，武汉公共交通暂停、市内机动车禁行，生活物资调运一度面临司机、车辆短缺等难题。

中百仓储超市有限公司承担了武汉市一半以上的民生保供任务。“疫情发生之前每天到货量大概30卡车，1月底到2月初的半个月内，每天到货量都在50卡车以上，最多时能有80卡车，作业量是原来的2到3倍。”中百仓储江夏总仓生鲜事业部副总经理王玉璟告诉记者，受疫情与春节假期叠加因素的影响，与公司合作的第三方物流配送企业司机人手不足，能动的车辆不够。

1月27日，武汉市商务部门紧急协调邮政局物流车50辆、运钞车50辆，帮助商超企业运送蔬菜等物资。农业、商务、交管部门积极协助商超企业办理物流车辆通行手续，累计为300多家商贸企业提供防疫保供车辆证明，协调解决各类问题。

为更大力度解决运力紧张问题，接武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部请求，经报中央军委批准，根据中部战区命令，湖北省军区协调驻鄂部队成立抗击疫情运力支援队，担负疫情防控期间武汉市生活物资的网点运输保障任务。

“2月1日下午5点，紧急抽调的130辆军用运输车、260名官兵集结完毕。晚上10点，就接到保供任务，连夜出动。”支援队政委黄维说。

来自驻鄂空军部队的彭建吕，负责为超市送货。“任务一般是头一天晚上下达，我们立即与仓库、超市负责人联系对接，同时制定线路，争取最快时间、最短路程到达。”彭建吕说。

彭建吕在武汉服役已经10年，对市内路况十分熟悉。3月22日上午10点30分许，他又出车了，满载5吨蔬菜，从位于黄陂区汉口北大道的四季美农贸城驶向江夏区郑店元生农产品配送中心，全程130公里。

“战士们不仅要当驾驶员，还要当搬运工，确保一车一车运到点、一件一件搬到位。”黄维说，大家都是抢着出车，没人叫苦。“官兵出任务时都很少喝水，少上、不上厕所，经常赶不上饭点，就扒几口自热米饭。”

“高峰期每天出车120车次以上。随着疫情缓解以及物流企业复工，现在每天50多车次。”黄维说，截至3月23日，支援队累计出动4052车次，运输蔬菜等生活物资14430.5吨。

2月10日起，武汉对全市范围内所有住宅小区实行封闭管理。此前，市民可进出超市购买物资，封闭之后怎么办？

根据武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，武汉公交集团从2月24日起调配、安排520辆公交车，对接165家商超门店及电商平台网点，负责将市民在网上团购的生活物资及时配送到居民小区门口，打通生活物资配送从商超到小区的“最后一公里”。

驾驶585路公交车11年多的司机岳军，从2月26日开始为汉阳区五龙路中百仓储店方圆3公里内的居民配送生活物资。“平均一天两趟，一车200多件。最多的一次装了700件，差不多填满了整个车厢。”

3月21日10点30分，岳军驾车赶到超市。按照岗位规范，她不能接触物资，装车、卸货都由社区志愿者完成。

大多数时候，岳军都会把车开到每个小区门口。“货物一多，志愿者忙不过来。送到小区门口，也是减轻他们压力。”11时许，在邓甲新城B区卸完货后，岳军给车辆消毒。“中午吃饭歇一下，下午还要再跑一趟。”

市场配送力量也在逐步恢复，越来越多的物流企业正在复工，运输保障力度日益增强。

3月20日起，武汉各快递企业逐步全面复工，力争3月底前达到60%复工进度，4月中旬达到90%以上。湖北省邮政管理局副局长孙猛表示，截至3月23日，各寄递企业运送应急物资车辆累计进出武汉4.41万台次，运送医疗和生活物资10.87万吨。

稳物价

“特价蔬菜包”扩容增投，储备冻猪肉增量供应，多措并举落实惠民政策

“草鱼、鳊鱼、鲫鱼套餐，9至10斤，80元；草鱼、鳊鱼、鲫鱼任选2种，6斤左右，48元；白鲢套餐，10斤，35元。”在东西湖区径河街道电犁社区，记者翻看3种套餐目录，标注的都是“亲民价”。

武汉市北湖农特水产品专业合作社负责人张满荣说：“我们是从鱼塘直接运到社区，产销对接，力保价格实惠。”

价格动态，是生活物资供应保障水平的重要标志。

2月29日，在湖北省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，武汉市副市长徐洪兰说，前段时间，由于春节假期叠加疫情影响，人工、物流成本显著上升，物价总体水平有所上涨。

物价稳则民心安，武汉多管齐下稳物价。

10元10斤！2月24日起，武汉市组织大型商超企业推出面向低收入群体的10元特价蔬菜套餐，截至3月22日已累计投放290.47万份。近日，武汉决定扩容增投“特价蔬菜包”：每天供应从6至8万份增至20万份，选择品种由此前的“6选3”扩大到“13选3”，投放网点由原来5家商超企业扩大至12家大型商超企业所属门店及电商企业，重量10斤售价10元则保持不变。

3月3日起，武汉加大力度保障肉产品供应：目前在库的政府储备冻猪肉将全部向市场投放，实现调整后的零售价与前期价格相比大幅下降。

截至3月22日，武汉市累计销售7781.28吨政府储备冻猪肉。武汉市商务局副局长张文波介绍，按照武汉中心城区330万户来测算，覆盖率接近70%。“武汉市政府进一步加大储备力度，已陆续新增仓储5000吨，商务部已经协调3000吨，将加大投放力度，力争实现全覆盖。”

武汉市还陆续出台商贸企业员工通勤、蔬菜限价销售、冷鲜肉冷链运输补助等多项财政补贴政策，累计投入超4亿元，旨在降低企业经营成本，稳定市场价格。

一方面平稳物价，一方面规范经营。2月20日，武汉商业总会、武汉连锁经营协会等向全市超市企业、电商企业发出倡议，承诺不虚报价格、不哄抬物价。武汉市商务局电子商务与商贸处处长潘洪祥说，武汉商务部门推荐的41家买菜平台、11家购买奶粉的平台，没有一家出现因涉及价格欺诈被投诉等问题。

2月22日起，武汉市要求武商、中百、中商、家乐福、沃尔玛五大超市将25种重要生活物资销售价格定期公布。登录“武汉发布”微信号，所有价格信息一目了然。

武汉市发改委的价格监测显示，3月22日，全市肉类、鸡蛋价格平稳，猪精瘦肉价格在全国36个大中城市中排名第二十七；超市监测10种蔬菜平均零售价格与去年同期相比基本持平；晚籼米、面粉、花生油、大豆油价格与去年同期相比分别下降18.52%、38.46%、22.79%、7.87%。

增服务

充实力量下沉一线，接力“最后一百米”，努力让便民保供服务更精准

5000斤活鱼装车完毕，加氧运输车出发，不到半个小时，便来到电犁社区鑫城宜居小区广场。社区网格员刘畅把9份活鱼放进购物车，推向自己所联系的楼栋。

“居民手机下单，活鱼从小区门口到居民楼下这‘最后一百米’就交给我们了。”刘畅负责联系10栋92户312人。

眼前的占枫，是百步亭社区幸福时代小区居民，也是一名志愿者，被大家笑称为“买肉小分队队长”。每天一大早，占枫就领着几位志愿者到超市门口等着开门购肉。自2月19日这支小分队成立以来，小区居民要买的冻肉和爱心菜，再也没断过档。

社区封闭管理以来，武汉市大型商贸流通企业转变经营方式，以团购服务为主，网上订购、点对点送货到社区。有关电商企业加强与社区、小区的有效配合，开展社区团购模式探索。

如何畅通从小区到居民家门“最后一百米”，努力让便民保供服务精细暖心？

力量须向基层倾斜，人员须向一线集结。针对基层社区人手不足的问题，武汉市招募动员2万多名社会志愿者，发动党政机关、企事业单位4.45万多名党员干部职工，下沉到3000多个社区、7000多个住宅小区，充实一线力量。

在武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街道泥湖河社区，“90后”下沉干部韩纪月协助网格员张南洪服务网格内的特殊群体。送爱心菜、充天然气、买药、买活鱼，她们已经坚持了40多天。

3月20日晚上10点30分，韩纪月发了一条微信朋友圈：“下班之后和张姐又上门了10户，有医护人员家庭，有独居老人，有特殊情况需要沟通安抚的……希望大家再忍耐克服一段时间。”

好消息在不断传来：

——截至3月23日16时，武汉市无疫情小区累计6723个，占比94.7%；无疫情社区累计974个，占比69.3%；无疫情村（大队）累计1924个，占比99%。

——3月19日，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部社区疫情防控组以及市场供应保障与外事组联合发布通知，决定在继续保持社区团购的基础上，有序开放居民生活物资供应商业网点：被认定为无疫情小区的，小区内商业网点，可以每天9时至18时恢复对小区居民个人正常营业；被认定为无疫情社区（村）的，社区（村）内商贸连锁企业经营的商业网点，可以每天9时至17时恢复对社区（村）居民个人正常营业。

3月21日9时，幸福时代小区5栋2单元居民熊凤玲，经过出示健康码、测量体温、登记信息等程序，来到小区附近的中百超市购物。“家里还有团购的蔬菜，听说楼下超市开门了，就来买点急需的。”

“刚开始，我们全靠手机里十多个微信群团购，后来社区开展超市团购，买东西方便多了。现在楼下超市开门营业，心里更踏实了。”熊凤玲说。

从幸福时代小区出发，不到10分钟，便来到中百仓储百步亭花园路店。蔬菜生鲜区域，三三两两的市民正在选购。店长张莉霞说，3月20日接到通知允许对个人营业，超市重新做了一次大消杀，专门派人在门口做好登记工作，控制人流。

“现在每户每天可派一人在所在无疫情社区范围内购物，每次外出小区时间控制在2小时以内。再坚持一阵，应该就能恢复正常生活啦。”推着装满新鲜蔬菜和水果的购物车，住在温馨苑小区的张女士满怀憧憬。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 13 版）