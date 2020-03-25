作为山西第四批援鄂医疗队的一名护士，我来武汉已经一个月了。回想这段时光，我遇到的那些人、那些事带给我太多的感动和鼓舞，让我真正认识了武汉这座英雄的城市。

我和队友们在江汉方舱医院工作，我们的岗位在二楼。第一次上班，给患者发放晚餐，我一个人推着装有两百余份晚餐的手推车，靠近扶梯时早已经气喘吁吁。正打算歇一下，面前突然出现几个年轻人，各自提起部分饭盒就往二楼走去。惊讶之余，我看到他们左臂上“志愿者”的红袖章。在他们的协助下，我很快完成了发餐任务。

此后，我不但能看到他们协助护士发餐的身影，还看到他们协助护士发放生活用品、参与解决问题。哪里有需要，他们就会出现在哪里，从容自如，配合默契。

一开始，我很好奇，他们是什么身份？谁在组织他们？后来，我认识了他们的负责人王大哥，一个斯文的中年人。他告诉我，他曾是第一批进入方舱医院的轻症患者，也是一名共产党员，在单位负责党建工作。他们进方舱医院的时候，方舱医院里面物资还不齐全，有的患者年纪大，行动不便。他看在眼里，急在心上，便主动联系方舱医院的党支部，很快就把年轻的轻症患者组织起来，在治疗之余主动帮助医护人员干力所能及的工作。

有一天，我给一位核酸检测与CT检查正常、符合出院标准的聋哑患者转达出院通知，患者冲着我用手比划，嘴里发出“咿咿呀呀”的声音，似乎想要跟我说什么，可我不懂手语，他更加激动起来。万幸，一个志愿者赶来为我解了围。他告诉我：“这名患者说他的妻子也在方舱医院，他今天要先出院了，但是很担心妻子的情况。”我恍然大悟，立即去查他妻子的检验报告，告诉他：你妻子的情况平稳，不用太担心，很快也能出院。在这个懂手语的志愿者帮助下，这位患者情绪平复了，当天顺利出院。过后，我与这名志愿者交流后才知道，他的父母是聋哑人，所以他从小就懂手语。来到方舱医院后，得到及时救治的他，从心底里感谢医护人员，便报名做了志愿者。他用浓重的方言对我讲：“全国人民驰援武汉，我们武汉人更应该做些力所能及的事情。携起手来，我们才能走得更远。”我被这位年轻志愿者的话深深感动了。在这个特殊的战场上，医护与患者的生命已经紧紧联系在了一起，共同为战胜疫魔、救助生命而努力着！

我还注意到一个群体，那就是保洁工作者，他们和医护人员一样，需要全副武装，穿上防护服。每天打扫卫生，收拾患者的垃圾，直接接触感染源，是风险很高的工作。一次夜班，我和保洁柯叔叔聊了起来：“叔，你们的工作真的非常危险，也非常累，你年纪挺大了，怎么在感染区坚持下来的？”柯叔叔目光平和而坚定，望着我道：“有些事总需要有人干，我就是土生土长的武汉人，我伢已经治好出院了，我只是干了我应该干的事情呀。”

柯叔叔语气很平静，但他的眼神却让我感受到了温暖与力量。互相间一个眼神、一个手势，就拉近了彼此之间的距离，传递出每个人心底的那份暖意，共同汇聚成融化寒冰的春光。

有一位患者治愈出院之际，给我送来一封感谢信，其中有一句话让我印象深刻：“每次见面你都穿着防护服，但是透过护目镜，我可以感受到你鼓励的眼神，这让我心里非常感激。”原来眼神真的可以在不经意间鼓舞一个人，让人树立信心，战胜疾病。无论是医护人员面对病患的眼神，抑或是志愿者、保洁师傅投给我们医护人员的眼神，都是一种爱与力量的传递。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 20 版）