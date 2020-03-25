岂曰无衣，与子同袍

长江浩荡，暮霭沉沉。夜色一点一点漫了过来，笼罩在武汉上空。

月亮仿佛也戴上了口罩，只露出小半张脸，注视着这里的街市。四处霓虹闪烁，却鲜有人语——入夜的武汉，本是一座人声鼎沸、红透天际的不夜城啊。

防护服。口罩。手套。全副武装之后，我走到路口，郑能量已等在路边。

坐上车，先给我喷洒一遍酒精。这是他的“标准流程”。他说，既要对乘车人负责，也要对自己负责。

郑能量长得高瘦，戴副眼镜。这个“九〇后”给我的第一印象是斯文，但也显得老成持重，让人放心。

我们都来自湖南，天然的地域认同感很快拉近了我们的距离。接下来的几天，我边采访他，边跟着他做志愿者。

后排座椅上堆满了盒饭。“现在晚上7点多了，给人送饭去？”我看了看时间。

“爱心人士赞助了一百五十份盒饭，刚刚装上车，后备箱还有。”

郑能量的电话铃声响起。“您好！请问是郑大哥吗？”是个怯怯的女孩声音。

“欸，是的。我是郑能量，请问您有什么需要？”这是他接电话的标准答复，有求必应，铿锵有力。

“听说您那里有饭提供是吧？能否送一点给我？谢谢您！”

“没问题，我的手机号就是微信号，你加我微信发送定位，马上给你送过来。”

一口气开到约定地点，见面聊了才知道，打电话的小张是名大学生，放了寒假，告别父母来武汉陪外婆过年，住在硚口区荣华街道办事处的建国社区。小张告诉我，她外婆平时都是一个人独居，这次被确诊为新冠肺炎患者，正在住院治疗。

“那你就是密切接触者，你的身体怎么样？”我一边从车上给她拿盒饭一边问。

“我被隔离观察了十四天，没有症状就回家了，可回到外婆的房子里就犯了难，我在武汉没有熟人，家里吃的都耗尽了，我又不熟悉环境，不敢随便出门。刚刚在网上看到郑能量发布的信息，就马上打电话求助了。”小张很有礼貌，语气也很平静，但我听出了她的无奈。

郑能量说：“一定保护好自己，以后有什么困难就给我打电话，我会帮你想办法的，我电话二十四小时在线。”小张连声道谢，我们看着她单薄的身影消失在楼道的转角。

郑能量的手机还在不断响起。晚上8点多，还有很多人没吃饭，有些是跟郑能量一样的志愿者，一直忙着没空吃饭，有些像小张这样的，家里面没有存粮了。

送完盒饭，又要赶往南京路上的武汉市中心医院，送一批爱心物资。还有下午刚接收的四千箱羊奶，河南商会爱心企业捐助的，近期都要送达各个医院和社区。郑能量要计划一下接下来的物资发放工作。

“要不先送你回去休息吧？”

“说好了，今天跟你并肩战斗到底，你什么时候收工，我什么时候回去。”

“我要再等等，晚上怕有人要用车。”

“那就一起等！”

电话骤然响起，果然有人求助。

已经是半夜12点。郑能量发车启动、导航设置一气呵成。

雨后的街道沉默而冷寂，湿漉漉，空荡荡。郑能量的白色小车飞驰在宽阔的楚雄大道上，目的地是湖北省中医院光谷院区，那里有两位老人等着回家。

求助者说，她九十岁的奶奶低烧，父亲带着奶奶去省中医院光谷院区做进一步检查，医院CT检查和咽拭子检查均已排除新冠肺炎感染。去的时候是白天，社区安排了车辆，等一切都检查完了，天已经很晚了，社区有限的几辆小车，又正奔波于运送新发现患者的路上，一时半会赶不过来。两个老人在医院门口等了很久，始终打不到车。他父亲叫李在轩，家住洪山区纺机社区中南宿舍。

赶到医院，果然见到两位老人。见我们来了，李在轩立即声明，小伙子请放心，我们都没有感染新冠肺炎。

“没事的，大爷，我来接你们回家！”郑能量搀扶着老太太上车。看着颤颤巍巍的老人，我的内心无法平静，在这个雨夜的武汉，我看见了人类面对病魔的顽强，也感受到驱散寒冷的温暖。

李在轩千恩万谢的话语洒满了他回家的路。

“大爷，没事的。”郑能量说得风轻云淡。

平安抵达。李在轩扶着母亲下车，临走时将几百元钱卷成卷，丢在车座椅上。郑能量赶紧还给老人：“我们志愿者是不收钱的，收钱的话那还出来干什么了？”

“小伙子，好人一生平安！”老人频频拱手作揖。或许在他心里，再多感谢的话都显得无力，只能用这种传统的礼仪表达谢意。

告别老人，郑能量说，两点了，应该没有什么人用车了，今天收工吧。

他觉得他做的只是些微不足道的小事。我说，放在平时，这些事情可能随便一个电话就能解决，但是放在此时此地，那就是雪中送炭，救人于危难之间。

投我以桃，报之以李

从到武汉那天算起，郑能量奔波的日常叠加起来，已将近一个半月，他那辆悬挂长沙牌照的小车，已经跑遍了武汉的大街小巷。

是的，郑能量是一位逆行者，他和那几万援助湖北医疗队的白衣战士一样，从外省逆行而来，顶着风和雨，带着光和热。

1月23日，武汉实行交通管制。

“关闭所有离汉通道？”郑能量把新闻看了一遍又一遍。

郑能量的家在长沙雨花区桔园小区，紧挨着京广铁路，他小时候总是枕着列车“哐当、哐当”的声音入眠。列车的声响把他的梦想也带到了远方。他说，京广线把长沙和武汉连在一起，两座城市，就是俩兄弟。

这个特殊的时候，郑能量希望做一些有意义的事情。安顿好患病的母亲，告别外婆和舅舅，他要北上武汉。

“我郑能量志愿进入武汉做志愿者，自愿接受最脏最累的一切任务，这是我的选择，也是我的社会责任……我不怕死，只怕今生有憾。”郑能量发这条朋友圈时，是1月25日17点55分。

1月25日，大年初一，长沙微雨蒙蒙。19点40分，郑能量开着一辆刚买两年的小车，正式出征武汉。到达武汉市区，已是大年初二的凌晨，街头空空荡荡，不时有救护车疾驰而过。郑能量的心头也空空荡荡，不禁生出酸楚。

无处落脚，找一个避风的立交桥下停好车，他在车里度过了到武汉的第一个夜晚，难眠又难忘。

天亮后，他开始到市区各大医院踩点、熟悉路线，同时在网络上公开发布声明：谁要用车，随喊随到。义务帮助有需要的市民出行、接送医护人员上下班、运送医疗物资、分配各地援助的生活物资……这些都是郑能量布置给自己的任务。

“投我以桃，报之以李。我只想回报社会，我就是来报恩的。”郑能量跟我说，他小时候家庭贫困，跟身患重病的母亲和外婆相依为命。雨花区民政部门、雨花亭街道和所在社区对他们一家帮助很大，特别是读大学那几年，更是靠着政府和社会各界源源不断的资助，才得以完成学业。郑能量本科就读于湖南第一师范学院。他说，学校的奖助学金、老师的情、同学的义、家人的恩，那么多的温暖和真情，他无以为报，这次来武汉就是来回报社会，尽自己的绵薄之力。

郑能量原名叫“郑郑”，大三那年，他觉得社会各界给予他的关怀太多，毅然把名字改为“郑能量”，取“正能量”之意，希望自己能帮助更多的人。

“你天天在武汉做志愿者，工作怎么办？现在湖北之外，很多地方都复工复产了。”我问他。这是目前比较现实的问题。

“我们单位对我在武汉做志愿者非常支持，而且还积极筹集了物资援助武汉，由我在两头做衔接。”郑能量的眼里闪着光。

随同物资而来的，还有一封亲笔信。他掏出一张纸，展开了递到我面前。

“你是湖南建工三万员工的榜样！我们是你坚强的后盾！……盼你早日凯旋！”2月11日，湖南建工集团党委书记给郑能量手写了一封信，为他加油鼓劲。

志同者，道合

郑能量到武汉后，先是一个人、一台车，再是一群人、一个车队。

他最早加入的是“武汉抗疫公益志愿者联盟123志愿车队”，在抗疫志愿者联盟司机群里，他接受各种任务安排，从不推诿。

郑能量印象最深刻的，是那天接到一个小女孩的求助，她妈妈疑似感染新冠肺炎，需要去医院检查。但是，她妈妈又是癌症患者，一直在做化疗，情况比较危险。如何面对这种高度疑似患者，一开始车队志愿者都没经验，一时没人敢接送。郑能量下意识地犹豫了一下，选择接下这个任务。

“如果我拒绝，她妈妈该怎么办呢，而且她一家人都可能被传染。”

“这样与疑似患者频繁接触，被感染的风险相当高，你害怕过吗？”我问他。

“开始的时候，真是有些恐惧的，但是事情那么多，渐渐就没有时间去害怕了，有的只是着急，还有心痛。但是，我还是会做好防护，保护好自己。”

他们车队的志愿者有时互称队友，有时也喊战友。他们说，这是战时状态，他们是同一条战壕里的战友，互相照应，守望相助，共同战疫。

郑能量有一个并肩战斗时间最久的铁杆战友——胡恒兵。在一家汽车修理店，我见到了胡恒兵，他给我的第一印象是忠厚踏实，个子不高，但很健壮。

四十岁的胡恒兵是吊锅餐厅的老板兼厨师，做了半辈子鄂菜，最拿手的就是吊锅。在他的记忆里，武汉的冬天很冷，江风一起，人们喜欢钻进馆子，点个吊锅埋头吃一顿。

但这个冬天，却沉寂了。

胡恒兵原本打算1月23日回大冶老家，却因为疫情留在了武汉。他的手机频繁推送着疫情的消息，他看到，有一些前线的医护人员有时忙得连饭都吃不上。

“有种说不出来的心酸。”胡恒兵跟我说，作为一名厨师，他向来把吃饭看得很重，总不能让冲锋在一线的医护人员饿肚子吧？没吃饱怎么打仗啊。胡恒兵当即联系了七个同行，一起去支援医院食堂，给医护人员做饭。

他们第一天做了五百七十份盒饭，两荤两素，全部用保温袋包住、消毒，再分给医院的病区、科室。

医院食堂运转正常之后，胡恒兵转移服务重心，跟郑能量一样，开车接送医护人员上下班，再后来又经常帮忙转运各种物资。

胡恒兵经历坎坷。他说，在这样的疫情面前，做一点就算一点，那么多事，都不去做，谁做呢？

志同者，道合。跟郑能量走在同一条道上的还有来自河北保定的魏飞。

魏飞今年五十三岁，是一名退役军人，在保定市开一家小公司。武汉疫情发生后，魏飞一直干着急，想出点力又不知道干点啥，直到从网上看到郑能量“逆行”的故事，仿佛被点醒了，也下决心来武汉做志愿者。

在他们的住处，我见到了魏飞，一个随和忠厚的北方汉子。“不敢跟父母说来武汉的事，只跟爱人商量了一下，她知道我在家里天天为武汉的疫情发愁，所以很支持我的决定。”魏飞说。

魏飞特意从家里开来一辆面包车。他说，面包车运物资最实用，他以前在部队是装甲兵，最拿手的就是开车。从保定到武汉，一千一百多公里，他开了十五个小时。

魏飞还说，人活着，总要做一些有意义的事情。

是啊，他们是一群心怀共同理想信念的人，如今汇聚在武汉做同一件有意义的事。

德不孤，必有邻

在武汉一个多月，郑能量见证了这座城市的变化，他也从居无定所，到有了固定的大本营。

先是睡在桥下的车里，后来在好心人提供的健身房，如今郑能量和胡恒兵、魏飞他们住在一起，是爱心人士免费提供给他们的一套公寓。住宿稳定，他们就能集中更多精力去战斗。

各个志愿者车队也在进行整合。郑能量、胡恒兵、魏飞他们现在的车队叫“武汉007救援车队”。郑能量带我到武昌区和平大道的一个小区，在那里我见到了救援车队队长蒋镓淇。郑能量笑着说，这个大姐是他们车队的灵魂人物。

“还大姐呢，你刚来的时候看到我可是喊大哥。”蒋镓淇想起这事就会发笑。她说，郑能量好逗，因为都戴着口罩，穿着防护服，看到她是短发，就以为她是男的。

三十五岁的蒋镓淇，一身透着干练。她一边给郑能量盛饭，一边说他有口福。“今天车队一个小伙伴生日，小区业主爱心群里，有爱心人士特意煮了牛肉炖胡萝卜火锅。”

蒋镓淇说，小区里面有一批爱心人士，看到这些志愿者天天在外面奔忙，就主动拉了一个业主爱心群，整合力量给志愿者车队提供部分后勤保障，志愿者想吃什么菜，都尽量满足。菜做好之后放在各自家门口，通知志愿者去取，也不用打照面，避免接触。

“有一件事让我非常感动，不记得是谁说想吃饺子，于是部分爱心业主就马上行动起来，东家出肉，西家出饺子皮，南家出胡萝卜，北家出手艺，连饮料都有人给配齐了。我们将那顿饺子称为‘百家饭’，也是我吃过最难忘的一顿饺子。”

蒋镓淇出生于医生世家，对病毒的认识更加理性，对车队每一位战友都关心爱护。她说，郑能量实在太拼了，一天二十四小时待命，好像不用睡觉似的，有单就抢着接。我们怕他身体吃不消，还会强制他去休息。

“这种被人关怀的踏实，是我的铠甲、我的装备。”郑能量放下碗筷，抬起头说了一句。

是啊，爱和温暖，从来都是互通的。他的逆行北上给武汉带来了正能量，武汉人民也还他以异乡的温暖。

1月28日，郑能量送中部战区总医院一位护士上班，护士说你们志愿者太辛苦了，从包里拿出一个鸡蛋递给他，嘱咐他补充营养，抵抗力才会更好，并提出拍张合影留念。那是郑能量到武汉之后第一次跟人合影。护士给他微信留言说：“永远记得我们一起抗击疫情。”

郑能量说，有太多的好心人加自己的微信，一上来连话都没说就给他转钱，让他备感惶恐。有个名叫“利哥”的微信好友，一上来就给郑能量转账“666”元，祈盼他平安。

“我谨对利哥和所有人表示深深的感谢，但钱我一定不会接。”这是郑能量的心声。

在武汉的日子，有护士送给他口罩和酒精，有爱心人士送来水果和牛奶，有大爷送来面包，还有热心市民端来热腾腾的馄饨……郑能量的行动感动着武汉市民，武汉市民也感动着年轻的郑能量。

郑能量说，一个人的能量即使再大，在这场疫情面前都是那么微不足道，但是我们每一个人都挺身而出，尽力而为，出一分力，发一分光，汇集在一起的能量就可以是无穷大，就足以彻底消灭病毒，打赢这场人民战争。

夜色浓重。深夜两点，在这座英雄辈出的城市街头，我与郑能量道别，看着他的车渐行渐远。那尾灯一点一点变得模糊，最终融进整片暖黄的路灯中。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 20 版）