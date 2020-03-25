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2050年——

全球35亿至44亿人用水将受影响

2020年03月25日08:26 来源：人民网－人民日报

据新华社联合国3月22日电  （记者王建刚）22日是联合国确定的“世界水日”。联合国秘书长古特雷斯当天表示，如果不立即采取有力措施，到2050年，全球将有35亿至44亿人用水受到影响，其中超过10亿人生活在城市中。

今年“世界水日”重点关注“水与气候变化”。古特雷斯当天致辞说：“世界水资源正面临前所未有的威胁。目前，全球约有22亿人缺乏安全的饮用水，42亿人生活在缺乏足够卫生设施的环境中。除非我们采取紧急行动，否则气候变化的影响预计将加剧这些数字的增加。”

他强调，全球变暖和对水资源不可持续的使用将造成前所未有的水资源短缺，导致数以百万计的人流离失所。这将对健康和生产力产生负面影响，并成为“不稳定和冲突威胁的倍加器”。古特雷斯呼吁国际社会立即加大对健康水域和水基础设施的投资，大幅提高用水效率。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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