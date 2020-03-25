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1月20日以来 全国累计处置医废18.2万吨

2020年03月25日08:26 来源：人民网－人民日报

人民网北京3月24日电  （记者寇江泽）记者日前从生态环境部获悉：截至3月21日，全国医疗废物处置能力为6066.8吨/天，相比疫情前的4902.8吨/天增加了1164.0吨/天。其中，湖北省能力从疫情前的180吨/天提高到了667.4吨/天，武汉市能力从疫情前的50吨/天提高到了265.6吨/天。自1月20日以来，全国累计处置医疗废物18.2万吨。

31个省（区、市）及新疆生产建设兵团现有定点医院2617家，集中隔离场所5278个，接收医疗污水的城镇污水处理厂2076座。通过排查累计发现三大类346个问题，已全部整改完成。目前，全国医疗污水处理平稳有序，均严格落实消毒措施。1月20日至3月21日，累计对饮用水源地开展监测21399次，未发现受疫情防控影响饮用水源地水质情况。对饮用水源地开展余氯监测3667次，余氯有检出147次，但浓度均低于自来水厂出水标准（0.3毫克/升）。湖北省累计对饮用水源地开展监测1107次，水质均达到或优于Ⅲ类标准。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 15 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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