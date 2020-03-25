促进团结和合作，是至关重要的责任。加强沟通与协调，是必不可少的路径。完善全球卫生治理，是功在长远的筹谋

“中方愿同法方一道，推动有关各方加强在联合国、二十国集团等框架下协调合作，开展联防联控，完善全球卫生治理，帮助发展中国家和其他有需要的国家加强能力建设，抵御疫情给世界经济带来的冲击，让合作的阳光驱散疫情的阴霾。”3月23日，习近平主席同法国总统马克龙通电话，阐明中国推动合作之志。习近平主席站在全球卫生治理的高度，强调团结协作的重要性，展现出中国愿同各国合作抗击疫情、维护全球发展大局的坚定决心与信心。

促进团结和合作，是至关重要的责任。“团结，团结，还是团结！”这是世界卫生组织总干事谭德塞发出的强烈呼吁，也是各国不应有任何犹豫的共同抉择。近日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利呼吁：“我们必须加强合作，现在是加强多边主义、携手抗击疫情的关键时刻，要共同努力才能应对这一全人类的威胁。”全球化时代，挑战是共同的，责任也是共同的。各国理应认识到，维护好本国民众健康安全就是为维护全球公共卫生安全作贡献，帮助他国抗击疫情就是在帮助自身缓解压力。各国应当相互补台，在科研攻关方面鼎力合作，共享科研数据和信息，共同研究提出应对策略。合作已是各国不可推卸的责任，疫情面前考验担当。

加强沟通与协调，是必不可少的路径。疫情防控压力越大，各国沟通协调的紧迫性越强。连日来，中国先后同太平洋岛国、非洲国家、欧洲国家、欧亚和南亚地区国家、拉美和加勒比国家就新冠肺炎疫情防控举行专家视频会议，介绍中方经验，分享中国最新研究成果、防疫理念及综合举措等；中日韩举行新冠肺炎问题特别外长视频会议，探讨相互衔接的联防联控机制，有效防止疫情跨境传播；二十国集团财长和央行行长召开视频会议，就疫情对全球经济的影响进行讨论，同意协调行动……疫情正在全球扩散蔓延并造成广泛影响，各国沟通与协作的行动也在不断加强。推进疫情防控国际合作，最大限度缓解对世界经济造成的冲击，是各国共同利益所在。

完善全球卫生治理，是功在长远的筹谋。近几十年来，全球公共卫生治理体系取得明显进步，但也频繁遭遇传染性疾病带来的复杂艰巨挑战。全球化时代人口流动性增强，客观上使得人类健康挑战更具全球性。新冠肺炎疫情暴露出全球卫生治理体系的短板，凸显了加强全球卫生治理建设的紧迫性。疫情蔓延，单凭筑墙于事无补，独善其身绝无可能。维护人类健康福祉，需要坚持多边主义，坚持共商共建共享的全球治理理念，需要同心打造卫生健康共同体。正如美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨所说，“我们不仅需要拯救生命，也要从整体上改善应对疫情暴发的方式”。惟有着眼长远，协力提升全球卫生治理水平，才有望从根本上增强人类抵御病毒侵袭的能力。

严峻的挑战就在人类眼前，新冠病毒所带来的未知如此之多，造成的威胁如此之大，影响的范围如此之广。人类怎么办？诚心诚意地共同努力，果敢勇毅地战而胜之。应当坚信，只要世界各国秉持命运共同体理念、担当合作的责任，让合作的阳光驱散疫情的阴霾，人类就一定能在这场与病毒的较量中切实捍卫生命的权利。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 03 版）