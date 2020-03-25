充分释放发展的巨大潜力和强大动能

内容提要

统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，要在前一阶段工作的基础上，变压力为动力、善于化危为机，在推动复工复产、补齐民生短板、释放发展动能、优化营商环境等方面作出更大努力，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，努力实现今年经济社会发展目标任务。

在党中央坚强领导下，在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。我们要贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，在前一阶段工作的基础上，变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序，强化“六稳”举措，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，努力实现今年经济社会发展目标任务。

在确保疫情防控到位前提下精准有序扎实推动复工复产

把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，必须统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有序恢复生产生活秩序。现在疫情防控工作虽然取得积极成效，但形势依然严峻复杂。新冠肺炎疫情在多个国家出现，存在外部输入性风险。因此，容不得丝毫松懈大意，否则就可能前功尽弃。同时，推动非疫情防控重点地区企事业单位复工复产十分紧迫。这不仅是保障基本民生的需要，而且是增强防控能力和支撑防控工作的需要；不仅是做好“六稳”工作的需要，而且是中长期保护供应链和发展生产力的需要。

随着多地降低应急响应级别，复工返程人员增多，区域间人员流动成为当前疫情防控的难点。只有科学防控、精准防控，才能确保复工复产安全有序。应更好运用数字技术加大对流动人员的筛查，为疫情防控提供精准数据支持，同时做好医疗设备、防护物资、生活物资的及时供应。非疫情防控重点地区要分区分级制定差异化防控策略，既防控人员流动带来的输入性疫情风险，又做好流入地企业生产、社区生活的全面防控。

当前，全国规模以上工业企业开工率逐步提高，除湖北以外的规模以上工业企业平均开工率超过95%。相比之下，中小企业开工率仅为60%左右。从政策支持角度看，应确保已出台的各项扶持政策有效落实，同时进一步细化对服务业、中小企业的支持政策。对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业不盲目抽贷、断贷、压贷。继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策，加大对一些行业复工复产的支持力度，帮助中小微企业渡过难关。进一步简化通关手续，降低港口、检验检疫等环节收费，用好出口退税、出口信用保险等合规的外贸政策工具，稳住国际贸易订单。

尽快补齐疫情防控暴露出来的民生短板

这次疫情暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生应急管理体系等方面存在的短板，如控制传染病的基础设施、满足应急需要的医院床位缺乏，公共卫生防疫体系和应急物资保障体系尚不健全等。此外，在疫情防控中，城镇老旧小区管理也存在一些问题。抓紧补齐这些民生短板，不仅是落实新发展理念、加快我国现代化进程的需要，而且能够进一步挖掘新的投资增长点，释放发展潜力，推动经济高质量发展。

加大公共卫生和传染病防治投资。我国公共卫生体系建设相对落后，急需建立完善公共卫生与防疫体系，加大对高级别生物安全实验室、传染病预防监测、乡镇医疗卫生机构等方面投资，进一步提高公共卫生领域供给质量。

加大应急物资保障体系投资。一些地方在应急物资采购、存储、调拨、运输、使用等环节管理效率不够高。市场化应急物资储备较少，特别是包括医疗防疫产品在内的各种专用应急产品生产能力不足。需要加强政策扶持和标准引导，完善实物储备、生产能力储备、商业储备等方式相结合的储备体系，加大应急物资保障资源共享平台项目建设，搭建物资调拨单位与应急物资生产、销售企业的供需平台。

加大城镇老旧小区改造投资。在疫情防控中，居民小区承担着人员健康监测、患者转运救治、生活物资供应的重要责任。一些老旧小区基础设施配套不健全、公共活动空间少，存在难以有效对流动人群进行管理、医疗救援和消防车辆通行不畅等问题。应针对疫情防控中暴露出的短板和不足以及居民日常生活中存在的突出问题，加大老旧小区改造投资力度。政府资金主要用于基础设施改造、房屋功能改善、小区应急安全等方面，同时创新投融资机制，运用市场化方式吸引社会力量参与老旧小区改造。

充分释放新业态新场景产生的巨大动能

我国经济发展仍处于重要战略机遇期。在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，智能供应链、社区经济、线上办公、网络娱乐、在线教育、无人零售等新业态新场景加速成长。未来，随着5G、云计算、人工智能的广泛应用，数字经济和实体经济深度融合，将倒逼消费服务业和传统制造业企业加快转型升级。应通过培养新的用户习惯、塑造新的思维方式、构建新的产业生态，进一步释放不断涌现的新动能。

从消费服务业看，线下消费向线上转移趋势明显，将加快推动电子商务、在线教育、医疗健康、数字娱乐等朝阳业态发展。受疫情影响，被抑制的传统线下消费行业有望在消费者“更安全、更便捷”的需求下加快转型升级。O2O（线上到线下）到家服务的商业模式促进了实体零售商转型，线上商城、微信小程序等百货购物自有平台将推动会员精准营销和个性化产品定制，基于互联网的餐饮新业态在疫情期间显著提升了餐饮商家的消费流量，电子游戏、短视频、直播行业等数字娱乐新场景呈现强劲增长势头。培育消费服务行业新动能，要在提升服务产品价值的基础上，围绕消费需求变化，快速打造适应市场的产品和营销模式。

从生产制造业看，智能化数字化特征贯穿各环节，将加快推动制造业生产技术和运作模式革新。我国工业具备全球最完整的产业体系，拥有超大规模的市场优势和内需潜力，越来越多的企业开始“云办公”和“无接触生产”，制造业与服务业的数字化窗口加速开启。此次疫情也倒逼许多传统企业加速数字化商业模式创新与业务形态转型，推进生产、物流、办公等各环节的数字化、智能化升级。从消费互联到产业互联，数字技术将为垂直产业链赋能增值提供新机会，进而逐步构建大中台、小前端、富生态的产业生态体系。

以促进复工复产为契机进一步优化营商环境

近年来，我国在优化营商环境方面取得显著成效，但还有进一步提升的空间。这次疫情使中小微企业面临较大经营困难。应该看到，一些困难并不完全是由疫情造成的，也与营商环境改善不到位有关，需要在降低成本、打破垄断、有效激励等方面加大改革力度，不断完善支撑经济高质量发展的体制环境。

推动相关扶持政策尽快落地。国务院已出台阶段性减免企业“五险一金”、阶段性降低工商业电价、减免小规模纳税人增值税、降低部分政府定价收费标准、减免交通运输企业保险费用、加大对中小微企业信贷支持等政策措施，各地通过实施灵活就业政策、减免租金税费、优化服务等方式帮助中小微企业渡过难关，对于疫情期间稳定企业发展具有积极作用。下一步，应针对特殊区域、产业和企业实施定向支持，同时尽可能压缩行政经费和不必要的开支，切实为企业纾困解难。疫情带来的冲击会加速落后产能出清。从长远看，相关减税降费、金融支持等阶段性政策有的可以考虑转化为长期性政策。

进一步深化相关改革。一是依法严格保护产权。关键是稳定民营企业家的信心和预期，打破妨碍公平竞争的各种隐形壁垒。在全社会进一步树立产权意识、合同意识，依法加大对不正当竞争行为的处罚力度。二是降低企业综合成本。采取多种措施，进一步降低企业社会保险费率。深化国资国企改革。三是更好发挥政府作用。进一步减少政府对经济活动直接干预，更多转向功能性支持政策。不断完善社会保障兜底政策，防范和化解财政金融风险。

（作者分别为国务院发展研究中心副主任、国务院发展研究中心创新发展研究部副研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 09 版）