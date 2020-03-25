国际主流媒体反对借疫情污名化中国

全球携手共同抗疫之际，一些国家的政客和媒体将新冠病毒与中国刻意联系，这是不尊重科学、无视世卫组织决定、污名化中国的极不负责行为。新冠病毒源头尚无定论，而无论源自哪里，中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者，都面临疫情挑战。相比疫情，藏匿于某些人心中的傲慢、偏见、仇恨，是比病毒更难解的“心魔”。连日来，多国主流媒体对污名化中国的行径予以批驳，呼吁摒弃傲慢与偏见，携手抗击疫情，维护国际和地区公共卫生安全。

“疫情不应该成为政治斗争的工具”

澳大利亚《对话》杂志网站文章指出，新冠病毒可能是由尚未确定的中间宿主传播给人类。“追溯源头是为了更好地预防其在其他地域暴发，而不是相互指责。”

英国《卫报》援引美国华盛顿大学一名学者的话说，各国亟待对病毒溯源和传播途径等进行深入研究，“这对疫情防控至关重要，疫情不应该成为政治斗争的工具”。

日本共同社等媒体报道称，联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍现象特别报告员滕达伊·阿丘梅日前表示，有关国家官员使用别有用心的名称来替代新冠病毒，这种把特定疾病与某个具体国家或民族相联系的仇外表达是不负责任和令人不安的。“世卫组织已明确表示，疾病名称如果使用不当，会对特定人群造成严重伤害。各国政府在应对新冠肺炎疫情时应特别注意不能传递仇外信息，不能助长种族歧视。”她强调，在疫情面前，煽动恐惧和歧视的政策不但对有效抗击疫情没有好处，反而会适得其反。她说：“此次疫情再次提醒我们，人类的命运息息相关，福祉相互依存。”

“应对新冠病毒，只有一个方法，就是团结”

日本《日经亚洲评论》杂志网站刊文指出，美国政府多次使用污名化中国的称谓，目的是转移国内视线，因为疫情在美国蔓延以及可能引发的经济衰退，正招致越来越多美国民众的不满。

美国《纽约时报》网站撰文指出，美国一些政客改变对病毒的称呼就发生在股市暴跌、外界严厉批评美政府应对疫情迟缓之后不久。这显然是在试图通过诋毁他国来转嫁责任。

美国全国广播公司网站刊文表示，将新冠病毒同中国联系起来，只会激化美国的种族矛盾，对改善公共卫生状况毫无益处。专家提醒，将病毒强行与地域相联系只会让其他地区的人们放松警惕，从而造成更严重的后果。跟其他流行性传染病一样，任何人都可能成为病毒的目标。

《今日美国》网站的文章指出，随着美国确诊病例和死亡人数的上升，不确定性在增加，公众的恐惧在增长，人们越来越迫切想得到确定的信息。该网站另一篇文章援引斯坦福大学一名学者的话指出：“将中国与病毒联系起来暗含了一种深刻的种族歧视。传染病没有地域限制、没有护照、不是公民、不会说某种语言——艾滋病首先在美国被发现，也并没有被称为‘美国艾滋病’。”

加拿大《环球邮报》报道称，谣言肆虐反映了人们对未知病毒的恐惧。随着互联网越来越普及，我们似乎正迈入一个信任缺失的时代。当人们的恐惧心理遇上全球信任危机，情况将会变得更糟。将中国与病毒相联系的做法，进一步利用了某些人对中国的偏见。一旦有政治性目的的阴谋论被揭穿，人们对政府和专家的不信任感会进一步加剧。

美国有线电视新闻网在电视节目中指出，把新冠病毒同中国直接联系无益。“美国不需要新的敌人，我们已经有一个敌人了，那就是病毒。应对新冠病毒，只有一个方法，就是团结。”

“恐惧和谣言只会破坏全球合作”

美国《福布斯》杂志网站指出，科学家试图找到真相并解决问题，他们一直在进行基因分析，以确定病毒的来源及其感染人类的途径。越来越多的科学研究表明，诸如“病毒是哪一类人群的责任”的流言和政治攻击毫无根据。“恐惧和谣言只会破坏全球合作，只有我们停止这种出于政治目的的指责，才能真正把人们的视线聚集到目前更重要的任务上：共同抗击疫情。”

英国《自然》杂志旗下医学期刊《自然医学》近日刊发来自美国斯克利普斯研究所、英国爱丁堡大学、美国哥伦比亚大学、澳大利亚悉尼大学和美国杜兰大学联合研究团队的文章。文章称，新冠病毒刺突蛋白与人体细胞的结合效率之高，只有自然选择才能实现。遗传数据无可辩驳地表明，新冠病毒不是来自任何以前使用的病毒主干。

美国VOX新闻网指出，医疗卫生专家早就提出，应避免在命名时把病毒与个人或国家联系在一起。将新冠病毒同中国联系，符合美国将问题责任推给外界的一贯做法。污名化的后果十分糟糕：今年1月28日至2月24日，旧金山的研究人员发现至少有1000起针对华裔美国人及华人社区的仇视案件。

美国《新闻周刊》援引世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安的话说，此时此刻，人们更需要的是团结。2009年甲型H1N1流感大流行起源于北美，但我们从不称呼其为“北美流感”，我们需要避免把疾病与任何地域、国家或种族相关联。每个人都有共同的责任，那就是阻止传染病的蔓延。

《纽约时报》指出，美国政府对疫情反应迟钝，持续受到严厉批评。不仅在病毒测试方面远落后于其他国家，医院在应对重症患者数量激增方面也没有做好准备。但美国政府不愿面对自己的失败，不是纠正自己的错误，反而通过煽动对外国威胁的恐惧，以掩盖其应对疫情工作的灾难性失败。

新加坡《联合早报》刊发澳大利亚前总理陆克文的文章指出，疫情提醒我们，没有哪个人或哪个国家是一座孤岛。切忌盲目恐慌，更不能陷入种族主义成见。全球性危机面前，只有有效的全球协作可以解决问题。只有当公众和市场看到各国合作抗疫，信心才能逐渐恢复。

（本报北京、华盛顿、东京、开罗3月24日电 记者白阳、张矜若、郑琪、刘军国、周輖）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 03 版）