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北京口岸入境人员 全部集中隔离观察做核酸检测

2020年03月25日08:25 来源：人民网－人民日报

人民网北京3月24日电  （记者王昊男）记者从24日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉：在当前实施的目的地为北京的境外进京人员集中隔离措施基础上，北京决定从3月25日零时起，所有从北京口岸入境人员不分目的地，全部就地集中隔离观察，全部做核酸检测；14日内从其他口岸入境进京人员，全部集中隔离观察，全部做核酸检测。隔离观察费用自理，检测费用按照是否参加基本医疗保险或购买商业保险等有关规定执行。

“近期以来，北京出台一系列防控举措，目的就是要把防控网络织得更密更严，最大限度堵塞风险漏洞。”北京市政府副秘书长陈蓓表示，对于70周岁及以上的老年人、14周岁及以下的未成年人、孕产妇、患有基础性疾病等原因不适宜集中隔离观察的人员，也须先到集中观察点进行核酸检测后再转送居家观察。

对于14日内从其他口岸入境进京的人员，陈蓓也做了相关说明提示：乘坐飞机或火车进京的，到达场站后，须及时前往现场设立的集合点，配合做好接转工作；采取公路方式进京的，到达进京检查站后，须如实报告个人信息，配合做好接转工作。对隐瞒出境史、故意逃避集中观察的将予以曝光，并依法严肃处理。

当前，境外疫情快速蔓延带来的输入性风险持续增加，北京外防输入形势异常严峻复杂。据北京市通报，3月23日，北京市新增报告境外输入新冠肺炎病例31例，新增报告境外输入关联病例1例，新增确诊病例总数为32例。这是自1月20日北京报告新冠肺炎确诊病例以来，最大单日增幅。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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