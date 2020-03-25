三道防线抵御境外输入风险

人民网北京3月24日电 （记者邱超奕）截至3月23日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例4735例，其中重症病例1573例；累计治愈出院病例73159例，累计死亡病例3277例，累计报告确诊病例81171例，现有疑似病例132例。3月23日，新增确诊病例78例，其中北京、上海、湖北、广东本土确诊各1例，境外输入74例。根据世卫组织通报，全球确诊病例已突破30万例。零星散发病例和境外输入病例引起的传播风险依然存在。

24日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控与医疗诊治情况。中国疾控中心研究员吴尊友介绍，我国境外输入的病例在增加，对此已建立起“三道防线”：境外人员入关时，海关是第一道防线，通过测量体温、询问症状等进行筛查；第二道防线，入境人员要进行14天隔离观察，如果处在潜伏期进来的，能够发现病例；第三道防线，出现症状后去医疗机构就诊，医务人员也能够快速诊断和治疗。

吴尊友认为，无症状感染者主要在密切接触者当中被发现，是受到管理的。“中国现在的管理措施，密切接触者已经纳入隔离观察，一旦发现症状马上转到医院去诊断治疗。”

在中医药治疗方面，国家卫健委和国家中医药管理局推荐的一款方剂清肺排毒汤引起广泛关注。北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰介绍，目前已有28个省份使用该药，截至3月23日，湖北以外10个省份的66个定点医院，纳入观察的1265例确诊患者中没有1例轻型转为重型，也没有1例普通型转为危重型，98%以上的患者已治愈出院。观察57例重型患者服用清肺排毒汤，没有1例转为危重症，73.7%的患者已治愈出院，出院患者未见肝肾损伤。

目前7万多名患者已经进入康复期。中医康复专家介绍了很多调理办法，比如饮食调整、中医特色的音乐，还有针灸、拔罐、刮痧、穴位按摩等，这些都有利于患者舒缓情志、增强体质，提高生活质量。

北京大学第一医院感染科主任医师王贵强认为，对不同类型患者，采取分层、分类救治，是这次抗疫非常重要的经验。“轻型病例集中收治，进行隔离，监测患者生命体征，发现病情变化及时转院；重型和危重型病例一定要在定点医疗机构进行救治；治疗措施强调综合治疗，不管是轻型、普通型还是重症病例，氧疗都是非常重要的。”

中国正与世界分享抗击疫情的成果和经验。吴尊友表示，24日我国科学家和拉美25个国家和地区进行了交流，上周已经和80多个国家和地区做了经验交流。比如对于传染源要采取“四早”措施，早发现、早报告、早隔离、早治疗；切断传播途径，要戴口罩、通风等；保护易感人群等。最核心的是把传染源和易感人群分开。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 02 版）