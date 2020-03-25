武汉以外地区解除离鄂通道管控

人民网武汉3月24日电 （记者田豆豆）湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部24日发布通告，宣布从3月25日零时起，武汉市以外地区解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离鄂人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。在做好健康管理、落实防控措施的前提下，武汉市以外地区对持有湖北健康码“绿码”的外出务工人员，经核酸检测合格后，采取“点对点、一站式”的办法集中精准输送，确保安全有序返岗。

从4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。外省来鄂来汉人员凭外省健康码或湖北健康码“绿码”，在湖北全省范围内安全有序流动，不需另行提供健康证明（确实无法申领健康码的除外）、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。出省人员应提前了解并遵守目的地疫情防控相关规定。武汉市根据疫情风险等级评估情况，在做好疫情防控的前提下，推动企业分区分级、分类分时、有条件复工复产。

湖北省内大专院校、中小学、中职学校、技工院校、幼儿园等继续延期开学。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 01 版）