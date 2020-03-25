“作为江苏医疗队中继续坚守疫情一线的人员，我们要为疫情‘兜底’。人民呼唤，就会坚持到底。”挂职黄石市中医医院副院长、党委委员的姚欣（见图，前排左三。资料照片）说，他刚刚结束10个小时的工作。这几天，该院归拢收治黄石市内其他医院转来的18名新冠肺炎相关患者，包括两名危重症患者。

江苏省人民医院呼吸与危重症医学科主任医师姚欣，已在黄石这家传染病医院战斗了40余天。据了解，该院被称为当地的“小汤山”，疫情期间收治了黄石市大部分新冠肺炎确诊病例。之前收治的234名新冠肺炎确诊患者，绝大多数已康复出院。

患者基数多、病情重，当地医护构成多元、救治理念不同，医院硬件设施与防护装备较为欠缺……这是姚欣和队员们最初面临的难题。身为医疗和行政双重“领队”的姚欣，一直在思考：如何带领92名江苏医疗队队员高效介入疫情救治，把各方医护力量拧成一股绳？

姚欣回忆：刚来没两天，医院就紧急转进一名30多岁的危重症患者。这名患者不吸氧血氧饱和度只有82，呼吸严重衰竭，生命体征极不稳定。经过对患者之前病情的研究，姚欣和团队突破常规，对原有方案进行了重大调整……“很庆幸救回了这名患者，但结束后我反思很久……”姚欣告诉记者，实地救治经历使他意识到，必须确立适合黄石市中医医院的统一规范的救治流程、合作模式。

说干就干。参照江苏省人民医院的资料，结合所支援医院的实际情况，姚欣用一周时间加班加点，亲自拟定了一批方案：《重症新冠肺炎患者转运流程》《新冠肺炎舱内值班制度》《疫情期间突发停止中心供氧应急预案》《疫情期间突发火灾应急预案》《疫情期间使用呼吸机过程中突发断电应急预案》……

“为了最大程度地发挥诊治的有生力量，我们将江苏医疗队与黄石当地医护人员进行了混编。”姚欣介绍：每个病区都有江苏医疗队的相关专业精干力量，方便两地医护及时沟通，制订最优方案。此外，姚欣还积极与当地院方沟通协调，做好防护设施、仪器设备等一线临床支持，加强对队员及当地医护人员在关键救治技术方面的培训。

“防护安全有了底，医疗运行也流畅，我们的工作积极性就更高了。”有队员说。

“各项新制度实施后，医疗救治有条不紊地运行到现在。”姚欣说，很欣慰这些制度和方案在此次救治工作中起到了明显作用，成为两地双方共同的医疗财富。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 06 版）