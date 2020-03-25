重症病人数字从49降到7！这些天，在武汉同济医院中法新城院区C7西病区，来自山东省立医院重症医学三科的主任医师纪洪生（见图，右一。资料照片）和同事们稍稍松了口气：他们已累计治愈74名患者。

“只要病房还有一个病人，就一点都不能松懈。”为了更加详细全面地了解每名患者的病情，制定个性化诊疗方案，纪洪生每天在隔离病区一待就是几小时；从隔离区出来，纪洪生还要赶去参加疑难病例讨论和会诊。

46岁的患者周女士入院时意识已模糊，双肺严重损伤，还伴有糖尿病、高血压等多种基础病，去年刚刚做过甲状腺癌手术，病情十分复杂棘手。纪洪生和同事们通过高流量吸氧，无创呼吸机等技术手段，根据实际及时调整治疗方案，经过不懈努力，周女士转危为安，如今即将出院……

“医生，我能被治好吗？”“我都没考虑这个问题，我现在考虑多长时间能把您治好。”纪洪生和患者间的对话，一直在病房流传。

“穿着厚厚的防护服，护目镜还有雾气遮挡，给患者传递信心受到限制。即使看不到表情，但我们要用言语传递信心，告诉他们一定能战胜病毒！”提供治疗之余，纪洪生总会时不时和患者聊天，偶尔开开玩笑，缓解他们紧张的情绪。这样的做法被战友们戏称为“话疗”。

“患者心情轻松了，才会配合治疗。”纪洪生特别重视给患者提供心理疏导。病区先后来过三对夫妇，由于住院时间不同，被安排在不同的病房。纪洪生知道这一情况后，特意把三对夫妇尽量调在同一个病房，“同一个病房，夫妇能够相互照顾，相互支持。”

纪洪生被战友们点赞“记忆力强”。他把患者的所有情况牢牢刻在脑海里，患者一旦询问，总能第一时间回答，令人吃惊。“如果我答不上来的话，患者很容易背上心理包袱。”纪洪生说。

2月1日，山东省派出第三批援助湖北医疗队，接到医院通知，纪洪生如愿以偿加入医疗队。此前，他已主动向单位请战。

为何要主动请战来武汉？“我父亲是武汉同济医学院毕业的，对武汉心存牵挂；我爱人也是一名医生，攻读硕士的女儿也选择了医学相关专业……全家学医，医生的天职和使命不能忘。”纪洪生说，“当然，我是一名党员，国家需要，就要冲到一线。”纪洪生说。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 06 版）