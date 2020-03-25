3月17日，74名国家紧急医学救援队（兵团）队员乘坐飞机抵达乌鲁木齐。3月20日，经过3500余公里长途跋涉，陆路返程的另外33名队员、13辆救援车抵达终点石河子市。至此，国家紧急医学救援队（兵团）107名医护人员及后勤保障队员全部有序安全顺利撤回。

“零感染，打胜仗！我履行了出发前的承诺，完成既定的支援救治任务，还把战友们完完好好地带回来了……”国家紧急医学救援队（兵团）领队、石河子大学医学院第一附属医院党委书记刘锋说。

“本次组建的兵团救援队就是一个移动的全科医院。”刘锋介绍说，2月4日，以石河子大学医学院第一附属医院为基础，抽调107名队员组建的国家紧急医学救援队（兵团），囊括了护理、重症医学、呼吸科等19个专业，还出动了医疗指挥车、影像检查车、野外露营车等13辆专业医疗车队。

甫一抵汉，队员们就要接手东西湖方舱医院。对“方舱医院”这个新鲜事物，难题主要都集中在医疗流程管理、感染防控以及后勤保障上。

救援队队员、兵团医院护理组组长黄艳随即带头干了起来。每天，她都会为队友热好早饭、在清洁区舱口帮队友消毒、一遍遍叮嘱队友注意事项……

“身上的防护服里三层外三层，护目镜压得鼻梁疼，口罩勒得耳朵也疼，回到驻地后，还要消毒、洗衣服、洗澡，做好个人防护。”黄艳说，“但每当看到患者的笑容，看到他们朝我们竖起的大拇指，看到伙伴们相互鼓励的眼神，就觉得荣誉感满满。”

3月3日，一场火线入党仪式在救援队驻地举行，来自石河子大学医学院第一附属医院呼吸二科的副主任医师张中宏等12名救援队队员火线入党。佩戴党徽时，张中宏激动万分：“在这个特殊时期，加入中国共产党是光荣更是责任，我一定会更加严格要求自己，勇于奉献，吃苦耐劳，以实际行动践行入党誓言。”

在方舱医院，张中宏小组记录显示了“最多”的一天：一天巡诊患者363名，处理医嘱400余条，书写当日病程记录近310份，开展新冠病毒核酸检测25人次。工作之余，张中宏还利用广播细心对患者进行健康教育。

“这段时间，每天出院的患者越来越多，增强了我们的自豪感和自信心……”这是救援队队员、五师医院急诊科医生张宁的个人手记，也是救援队全体队员的共同心声。

救援队队员每天的工作时间将近10个小时，穿上防护服的时候，既不能喝水也不能进食。“进舱后，每个人都进入繁忙的工作状态；因为负责的病人多，交接完工作，就忙着查房、写医嘱……”张宁说。

凭着精湛的医术、良好的作风、严谨的医学态度，国家紧急医学救援队（兵团）得到患者和兄弟省市医疗队的高度赞誉。“兵团救援队是一支特别能战斗的队伍。他们非常有担当，也是有心人，救治服务患者时考虑得很周到，在他们身上我们学到了很多东西。”一同奋战在东西湖方舱医院的第二批安徽支援湖北医疗队领队、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）心血管内科CCU护士长白璐说。

“感谢、加油！”这是康复患者走出方舱医院时对队员们说得最多的话。很多患者出院的时候都与救援队的队员们合影留念，并留下亲笔写的感谢信，以表达心中的感恩、传递由衷的祝愿。

3月8日上午，兵团救援队队员们将东西湖方舱医院外围通道进行了彻底的清理、消毒，并将整理好的剩余物资上交库房，然后集体乘车离开。截至正式休舱，救援队进驻的武汉东西湖方舱医院共收治确诊病例1760余例，治愈868例。兵团援军打造了一个生命方舱、安全方舱、和谐方舱。

“召必来，来必战，战必胜！这是我们每一名队员的使命。我们与湖北人民心连心并肩作战，坚决打赢这场疫情防控阻击战！”刘锋说。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 06 版）