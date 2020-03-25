推进复工复产要下“绣花”功夫

困难不可怕，办法总比困难多，用好线上平台、用活创新工具，统筹布局、提前谋划，就能打好打赢复工复产这一场硬仗

推进复工复产，如何解决好控制疫情输入风险与企业复工复产之间的矛盾？最近在天津经济技术开发区采访，当地对这一问题的解决办法给人启发。

目前，天津经开区内企业已陆续复工复产，工业产值前100强的企业复产了98家。当问及何以能做到时，经开区一位负责人说，“推进复工复产，不能一拥而上，关键要有绣花功夫”。针对企业不同需求，经开区采取“网格对接服务+全覆盖督导检查”方式，将辖区划分为32个网格，根据条块结合原则，确定网格长单位。从测温枪到海外采购原材料通关服务，网格单位和网格员帮助企业做好准备工作，开展“一对一”服务，以细致周到高效的工作为复工复产保驾护航。

积极推进复工复产，劳动力资源是不能忽视的关键因素。受疫情影响，天津经开区部分企业在前期出现了用工短缺问题。对此，除了常规的稳岗、隔离、交通、招聘、用工输送、运营和研发等“七大补贴”，经开区整合各级政策，持续释放红利，如企业在疫情防控期间新招员工并缴纳3个月以上社会保险的，按每人500元给予一次性用工补助；因疫情防控等原因造成职工暂时无法入住国有人才公寓的，免除2月份租金，等等。用好用足援企稳岗政策，解决好相关企业用工难、用工贵问题，最大限度稳定企业用工，复工复产就能少些后顾之忧、多些发展动力。

让企业有充足人力资源，还要创新办法，保障企业用工。经开区提早搭建“空中引才平台”，与疫情较轻区域建立劳务协作关系，通过多方合作建立延伸到村的招聘地图，向企业免费开放职位发布、线上交流、视频面试等服务，发布近1.3万个职位，为企业解决劳动用工缺口近5000人。困难不可怕，办法总比困难多，用好线上平台、用活创新工具，统筹布局、提前谋划，就能打好打赢复工复产这一场硬仗。

推进企业复工复产，劳动者不可缺，更要设身处地从产业链上考虑。企业是产业链上的企业，上下游配套产业能否同步开工、进出物流怎样、电力保障如何……凡此种种，缺少哪一项、哪个环节，复工复产都很难顺利展开。以上下游关联度比较强的汽车产业为例，为保障天津市范围内的众多配套零部件企业和汽车服务企业同步复工复产，一汽丰田梳理出天津地区一级、二级供应商共358家，明确了企业位置和区域分布，在天津市、滨海新区、经开区等各级协调下，358家供应商、服务商复工复产率超过九成。产业链环环相扣，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。推进企业复工复产，要推动产业链各环节协同复工复产，真正让员工回得来、原料供得上、产品出得去。

天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。推进企业复工复产更是一项涉及方方面面的系统工程，需要把各项工作做细做扎实。走好复工复产这“第一步”，各级政府下好“绣花”功夫，给企业卸下包袱、提供精细服务，化挑战为机遇，实现今年经济社会发展目标任务。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 05 版）