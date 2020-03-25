彰显中医药战疫独特疗效

新冠肺炎疫情发生以来，广大中医师争相请战，全力以赴救治每名患者，用汗水和智慧筑起守护生命的坚固防线。近日，奋战在一线的4名“90后”中医师向记者讲述了抗疫故事。

湖北省中西医结合医院范存愈：

“我没有理由退缩”

“请摘下口罩，伸出舌头……”在湖北省中西医结合医院隔离病房内，1990年出生的呼吸内科医师范存愈在给新冠肺炎患者拍舌像。每次进入隔离病房，由于戴着护目镜和面屏，范存愈难以看清楚患者舌苔的细节，只能用手机拍照片，出了隔离病房再仔细看。

疫情发生后，范存愈便主动报名去隔离病房救治患者。“我是呼吸内科医生，又是学中医的，没有理由退缩。”范存愈说，他主要负责对隔离病房患者进行中药治疗。

“医院的中医专家总结出了中药协定方，我们团队参考这个方案，根据患者的具体情况使用中药施治。”范存愈说，后来，他们又通过现场示范和视频的方式教会患者做五禽戏、八段锦，帮助他们锻炼，恢复心肺功能。

加入中药治疗后，患者病情明显好转。范存愈说：“中医药的疗效是实实在在的，我作为青年中医师，必须要传承好中医的优秀成果。”

3月15日，医院本部确诊患者“清零”，范存愈结束了在隔离病房的奋战。休整一周后，范存愈投入到正常的门诊工作中。

湖北省中医院詹明明：

“尽自己的一份力”

“我觉得休息得差不多了，想到康复门诊尽自己的一份力。”最近，经过一周的休整，湖北省中医院针灸科医师、1992年出生的詹明明来到新冠肺炎患者康复门诊坐诊。她每天接诊10—20名患者，实施艾灸、针刺、耳穴贴等中医治疗手段，还指导患者居家进行穴位艾灸和穴位按摩，帮助他们提升免疫力。

1月22日，湖北省中医院临时组建隔离病房，从各个科室抽调医生，詹明明主动报了名。几天后，她正式进入隔离病房救治患者。“住院的患者越来越多，我就想尽自己的一份力。说实话，我到医院工作才1年，报名后还是有点忐忑，怕自己不能适应工作。”詹明明说。

在隔离病房值班的一个多月里，詹明明每天早上要进隔离病房查房，写值班病历，指导患者服用中药。她每次查房在病区里坚持几个小时，穿戴着厚重的防护装备，原本很简单的日常查房工作也变得很吃力。

有一名轻症患者起初不配合治疗，拒绝服用中药。那一段时间，詹明明每天都会和同事去病房里劝解、开导患者，讲解中医知识。“后来，患者了解了中医治疗理念，接受了治疗。不久，他的核酸检测和CT检查结果都很好，达到了出院标准。”詹明明说。

武汉市中医医院饶明月：

“战斗就得义无反顾”

3月16日，武汉市中医医院ICU病房患者“清零”，重症医学科医生饶明月和同事们连夜开会，讨论疫情发生以来重症患者的救治情况，并总结经验。总结会一直开到17日凌晨，大家稍事休息后，又对会议内容进行整理，并清扫病区，一直忙到中午才离开。

由于重症医学科接诊的都是新冠肺炎急危重症患者，饶明月所在团队经常需要为患者进行气管插管、纤支镜、床旁血液净化等治疗，使用高危诊疗手段，医护人员常常暴露于风险之中。但是第一天上战场时，饶明月说：“战斗就得义无反顾。如果躺在那里的患者是我们的亲人，我们会怎么做？”

作为一名中医，饶明月每天都为患者熬好一服中药送进病房。通过中西医结合方式治疗，患者的病情一天天见好，“我每天都会鼓励他们，叮嘱他们一定要好好吃饭，加强营养，现在他们终于可以康复出院了。”

武汉江夏中医医院胡雯：

“在火线上快速成长”

“看到老朋友们身体一天天好转，真的很欣慰。”3月21日，在武汉江夏中医医院新冠患者康复门诊，呼吸内科医生胡雯正在给复查的患者把脉。前来复查的人中，很多都是胡雯前几天救治的患者。

疫情发生后，从接诊大量疑似新冠肺炎患者后被感染，到治愈出院捐献血浆，再到重回发热病区、坐诊康复门诊，“90后”女中医胡雯说：“我在火线上快速成长。”

疫情发生之初，胡雯连续接诊了15名有新冠肺炎症状的患者，因为防护等级不足，她不幸被感染，1月25日确诊为新冠肺炎。2月3日，胡雯治愈出院，经过14天的隔离后，立即向医院申请重回火线。她还主动捐献血浆300毫升，成为武汉第一批康复献血的20个人之一。

胡雯回到医院发热三病区后，和同事们一起坚持以中医为主、中西医结合的方式救治患者。“我们针对每名患者的身体情况，对症配制中药，以水煎剂为主，基本上不用激素，有效地阻断了轻症患者向重症转化。”胡雯说，她所在的病区中，极少有患者转成重症。

3月6日下午，江夏中医医院最后18名新冠肺炎患者转院。短暂休息后，闲不住的胡雯和同事们又组成了康复门诊，负责出院患者的复查工作。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 04 版）