服务全天候 打通返岗路

3月18日，是吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县两家子村40岁农民双亮外出务工“满月”的日子。一个月前，县里派出专车，点对点将双亮和200多名工友送到吉林市一家牧业公司务工。“企业按时消毒，定期发放口罩。”双亮拿着第一个月3000多元工资，盼着把工作干熟，像老员工一样挣到5000多元。

春节过后，企业复工在即，保障农民工顺利就业、解决企业用工难，成为急需解决的问题。中办国办复工复产调研吉林组对此进行了深入调研。

“疫情防控期间，县里做细做实网上招聘。”前郭县就业服务中心农村就业指导科科长董科奇介绍，前郭县成立了8个就业工作组，走进233个行政村宣传，在每个村都建立了人社局干部担任群主的就业工作微信群，用工企业、村干部和村民入群对接用工需求。

正月初三，吉林省就着手开展摸排工作，测算出全省节前返乡农民工约30.7万人，尚未返岗复工的农民工约14.4万人，其中省内约4.5万人，跨省约9.9万人。2月初依托“数字吉林”优势，吉林省启动了以“众志成城战疫情，网络招聘促就业”为主题的网络招聘月活动，将就业信息推送给3000万手机用户。截至3月16日，“吉林智慧人社”就业服务功能上线岗位信息96.45万个，线上达成就业意向4.93万人次、招聘成功2.27万人，有效为农民工提供了“零跑动”的就业服务。

与就业信息一起“奔跑”的，还有广大人社部门的干部。春节还没过完，通化市辉南县人社局副局长刘国琴便跑到了县里唯一一家口罩生产企业当起“人力资源服务部部长”。疫情防控期间，吉林省设立128名人社服务专员，全天候为重点企业提供人社政策咨询、用工对接、用工互助等服务；建立企业用工需求台账，实现企业缺工人数清、空岗结构清、问题困难清。

“企业口罩生产线已经停产多年。”作为企业的人社服务专员，刘国琴介绍，面对疫情，县里帮助企业恢复生产，1月28日完成设备检修，却面临着没有工人的难题。刘国琴通过在县电视台、局微信公众号、县镇村三级就业保障微信群发布岗位信息等方式，3天内招工53人，满足了口罩生产用人需要。企业2月5日达到量产，如今日产口罩近10万只。

吉林还实施专人包片推进域内外有组织劳务输出，及时开展“点对点”“一站式”输送服务。截至3月16日，全省组织专列2列、专厢42厢、专车221次、专机2次，有组织输送农民工1万余人，其中90%输送至浙江、广东等地。

磐石市石门子村55岁的贫困户林龙海，疫情防控期间得到了“扶贫特岗”的就业帮扶，“每个月能有1000元收入，生活有保障！”上岗半个月来，林龙海对全村75户300余人开展入户防控宣传，定期对人员密集场所进行消毒杀菌。吉林省立足农民工需求，分类帮扶，对生活压力较大的做好兜底保障。2月3日，吉林省制定10项针对性措施，促进贫困劳动力就业，首批安排1万个扶贫特岗，开发5000个公益性岗位。

吉林省坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展。截至3月18日，全省规上工业企业复工2755家、复工率达到99.8%（扣除季节性停工等因素），复工人数63万多人、复产率达到83.1%。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 04 版）