最高法发布首批民商事典型案例

本报北京3月24日电 （记者徐隽）3月24日，最高人民法院发布首批十个全国法院服务保障疫情防控期间复工复产民商事典型案例。十个典型案例涵盖了企业在复工复产过程中遇到的因疫情停产导致的买卖合同违约、金融借款逾期等纠纷类型，办案法院充分发挥审判职能作用，强化司法服务，综合运用实地走访、协调各方、在线调解等方式，依法及时化解合同纠纷和企业债务纠纷，在疫情防控期间为促进实体经济和民营企业持续健康发展提供了有力司法保障。

据介绍，新冠肺炎疫情发生以来，各级法院扎实抓好疫情防控和审判执行各项工作。截至3月18日，全国各级法院新收一审民商事案件212万件；各级法院在做好疫情防控工作的前提下，克服疫情影响，全力做好审判执行和矛盾化解工作，共审结各类民商事案件89.8万件。

据介绍，最高人民法院发布典型案例，旨在发挥典型案例的示范指导作用，统一各级法院在疫情防控期间民商事案件的办案理念，聚焦涉诉企业复工复产中的实际困难，通过典型案例、典型做法，引导办案法官及时解决办案中的实际问题，稳定社会对司法案件处理的合理预期。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 11 版）