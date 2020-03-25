“管天、管地、管空气！”一名负责方舱感染预防及管控的“90后”护士党员，被同事们起了一个“三管”的谐称。无论院士还是院长，都要受她监督做好防护，是为“管天”；所有地面都得划分区域、消毒到位，是为“管地”；不让病毒存活在空气中，是为“管空气”。严守防护监督职责，恪尽职守，更生动说明，守土有责、守土有方是疫情防控阻击战的制胜之道。

战胜疫情，责任不能缺席。习近平总书记勉励各级党组织和广大党员、干部，“在这场大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，做到守土有责、守土有方”。知责任千钧之重，守土有责意味着要能担责、敢担责；行责任万分之实，守土有方才称得上担好责、善担责。种好责任田，抓紧抓实抓细各项防控工作，不仅要以“有责”的自觉各司其职、各负其责，更要以“有方”的智慧敢打会打，善作善成。

责任有大有小、有轻有重、有群有己、有公有私，但“事不避难，义不逃责”的要求一以贯之。守土有责，是现代社会运作的题中之义。党章中规定党的各级领导干部要有“强烈的革命事业心和政治责任感”，宪法里要求“实行各种形式的社会主义责任制”，责任深深印刻在国家治理和政治文化中。对领导干部而言，职、权、责是统一的，有权必有责，不能只当官不履职、只掌权不负责。为政有责、富民有责、兴业有责，肩上的责任比泰山重，心中的使命比珠峰高。承担应当承担的任务，完成应当完成的使命，做好应当做好的工作，才算是职尽本能、责尽本分。

“肩扛千斤谓之责，背负万石谓之任。”责重山岳，能者当之。守土有方，是实现治理体系和治理能力现代化的必然要求。担当尽责不只靠觉悟，还要提升能力水平，讲究方式方法，注重部署落实。担负的责任越大，就越需要提高履职能力。如果没有能力水平作辅助，任何担当尽责都不过是竹篮打水一场空。对于统筹推进疫情防控和经济社会发展，习近平总书记以“提高工作本领”告诫领导干部，“增强综合能力和驾驭能力，学习掌握自己分管领域的专业知识，使自己成为内行领导”。加强学习修养，强化实践锻炼，增进会干事、干成事的真本领，才能更好地尽其责、成其事。

《论语》有言：“不患无位，患所以立。”责任落实不到位，就容易出现“沙滩流水不到头”“高空作业走过场”等问题。守土有责、守土有方，互为辅翼和倚柱，要实现守土尽责，二者缺一不可。秉持“计利当计天下利”的大公品格，练就“泰山压顶不弯腰”的担当铁肩，必能负重任、敢作为、成大业。对疫情防控工作而言，守土有责意味着尽锐出战、冲锋作战、不获全胜不收兵，守土有方意味着依法科学防治、精准有力施策。把“有责”与“有方”紧密结合起来，才能把工作抓在手上、落到实处、干出成效，全力以赴抓好疫情防控这件大事。

“负责任最苦，尽责任最乐”。从“负”的苦到“尽”的乐，其实正是责任意识由浅入深、由弱到强的生动体现。与其把责任当成负担去完成，不如把责任当成一种使命去实现。忠诚履责、尽心尽责、勇于担责，一定能在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 04 版）